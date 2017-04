Vermischtes Kemnath

Löschwitz. (ak) Die Gut-Holz-Kegler haben ihre Saisonziele erreicht. Viermal Klassenerhalt und eine Vizemeisterschaft sind die sportliche Bilanz, der Löschwitzer, die erstmals mit fünf Teams im Spielbetrieb teilgenommen hatten.

Wie Sportwart Christian Kastner in der Jahreshauptversammlung ausführte, kamen die Herren I in der Kreisklasse B mit 27:17 Punkten den auf den dritten von zwölf Plätzen. Das beste Einzelergebnis erreichte er selbst mit 573 Holz, gefolgt von Georg Braunreuther (563). Den besten Schnitt schaffte Christian Kastner (521,26) vor Andreas Braunreuther (508,26). Die zweite Herrenmannschaft stieg als Zweitplatzierte in der Kreisklasse D mit 26:10 Punkten in die Kreisklasse C auf. Erfolgreichste Einzelkegler waren Hans-Jürgen Pöll (527) und Roland König (520). Den besten Spielschnitt hatten ebenfalls König (486,82) und Pöll (484,35).Die Gemischte beendete die Saison in der Kreisklasse E (11 Teams) mit 21:15 Punkten auf Position drei. Peter Merkl (570) sowie Manfred Schreyer, Claudia Braunreuther und Petra Herbrich-Leonhard (beide 503) hatten die höchsten Einzelresultate. Beim Spielschnitt lagen Peter Merkl (499,67) und Manfred Schreyer (481,67) vorne. Marius Böhm wurde mit der Jugendmannschaft Speinshart Meister und rückt in den Herrenbereich auf.Drei Neuner erzielten Andreas Braunreuther, Elisabeth Sticht, Andreas Schindler und Gudrun Kastner. Der Vereinsmeister heißt Christian Kastner mit einem Spielschnitt von 522,1 Holz, gefolgt von Andreas Braunreuther (513,2). Das beste Einzelergebnis erkegelte Georg Braunreuther (563). Beim Wanderpokal mit Eschenbach, Pressath und Speinshart landete Löschwitz auf dem vierten Platz. Georg Braunreuther/Gudrun Kastner sowie Norma Trassl/Andrea Müller starteten bei der Tandemmeisterschaft in Weiden.Laut Damensprecherin Christiane Bäuml schlossen die Damen I die Bezirksligasaison mit dem sechsten Platz und 15:21 Punkten ab. Insgesamt erkegelten sie 35 342 Holz bei einem Schnitt von 1963,45 Holz. Das beste Endergebnis lag bei 2045 Holz. Beim Einzelergebnis und Spielschnitt ließ Gudrun Kastner (576; 509,88) Christiane Bäuml (505,63) hinter sich.Die zweiten Damenmannschaft belegte ebenfalls den sechsten Tabellenplatz (17:15 Punkte; Gesamtholzzahl 30 497, Schnitt 1906,06). Das höchste Mannschaftsergebnis lag bei 1990 Holz. Beste Einzelspielerin war Andrea Müller (539). Beim Spielschnitt lautete die Reihenfolge: Marion Kräml (501,75) vor Waltraud Merkl (488,15). Vereinsmeisterin wurde Christiane Bäuml (510).Der Verein ehrte Gudrun und Christian Kastner für je 25-jährige Zugehörigkeit zum Bayerischen Landessportverband mit Urkunde und der Ehrennadel in Silber. Für ihre Vereinstreue gab es für Thomas Schreyer (30 Jahre), Josef Rauch (30), Erika Stilp (40) und Max Kastner (40) Urkunden.