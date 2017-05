Vermischtes Kemnath

14.05.2017

Waldeck. Einen wichtigen Termin auf dem Schlossberg hatte der Heimat- und Kulturverein (HuK). Raimund Karl vom Landesamt für Denkmalpflege aus Regensburg sprach mit ihm die künftigen Baumaßnahmen ab. Karl zeigte sich beeindruckt von der gelungenen Revitalisierung der Ägidius-Kapelle und dem mit den Stelen gestalteten Kreuzweg.

Besonderes Interesse weckte bei ihm auch die Entdeckung des Modells der Burg durch Bernhard Weigl im Bayerischen Nationalmuseum, das die bisherigen Vorstellungen vom Aussehen und Ausmaß der gesamten Anlage bestätigt hat. Bürgermeister Werner Nickl wies darauf hin, dass der Schlossberg mit der Burgruine eine besondere Anziehungskraft ausübe. Die Stadt Kemnath werde das Projekt weiterhin unterstützen. Bei den geplanten Maßnahmen im Jahr 2017 stehen Erhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten an. Die Restaurierung der Vorratsscheune muss vorgenommen werden. Weiter wird man versuchen, weitere Grundmauern freizulegen und aufzumauern. Karl stimmte diesen Maßnahmen zu und wünschte dem HuK weiterhin Erfolg und Durchhaltevermögen.Zweiter Vorsitzender Leonhard Zintl teilte mit, dass das Modell der Burg Waldeck im Nationalmuseum 2018 besonders aus- und vorgestellt wird. Auch sei am 20. und 21. Juli das Landestheater Oberpfalz mit dem Stück "Altweibersommer" auf dem Schlossberg zu Gast. Karten gibt es bei NT-Ticket, in der Bäckerei Reichenberger und in den Hollerhöfen in Waldeck. Am 20. Juli wird zudem das Kinderstück "Pinoccio" gespielt.