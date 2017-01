Vermischtes Kemnath

18.01.2017

"Ein Schaf erzählt", war das Thema des Familiengottesdienstes. Wer ein kuscheliges Spielzeug-Schaf dabei hatte, durfte es nach dem Evangelium in den Sitzkreis vor dem Hochaltar mitnehmen. Dort erzählte Gemeindereferent Jochen Gößl den Buben und Mädchen die Geschichte vom Schaf Manuel. Das war anders als alle anderen Schafe. Es kam mit allen gut aus. Seine ganze Kraft setzte Manuel für die Schafherde ein.

Er kümmerte sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um die anderen Schafe in der Herde. "So ein Schaf ist gar nicht stark", meinte Gößl, es könne nicht so laut brüllen wie ein Löwe, habe keine scharfen Krallen wie ein Tiger und kein scharfes Gebiss, mit dem es Angst einjagen könne. "Ein Schaf ist ein knuffiges Tier, weich und kuschelig", fanden die Kinder schnell heraus."Deshalb passt das Schaf gut zu Jesus", meinte Gößl. "Auch Jesus wollte nichts mit Gewalt verändern, sondern indem er mit den Menschen redete. Er wusste, dass man mit Liebe viel erreichen kann. Diese Liebe will uns Jesus jeden Tag aufs Neue schenken", betonte der Gemeindereferent. "Jesus will, dass wir uns gegenseitig gern haben, denn dann wird vieles besser. Wir wollen heute besonders für die Menschen beten, die sich wie das Schaf Manuel für andere einsetzen. Wir beten für alle Eltern, dass sie ihre Kinder lieben, wie sie sind" ,waren zwei der neun Fürbitten, die die Kinder vortrugen. "Beginne du all meine Tage, alle meine Quellen entspringen in dir" und das Friedenslied "Wo Menschen sich vergessen" waren Gotteslob-Lieder, die Birgit Stiegler auf der Kirchenorgel spielte.