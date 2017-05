Vermischtes Kemnath

11.05.2017

3

0 11.05.2017

Die Schale für den Deutschen Meister, Ehrenteller für treue Mitglieder des FC-Bayern-Fanclubs: Während es für die Fußballprofis am 20. Mai nur eine Trophäe gibt, braucht Vorsitzende Katrin Zankl gleich 15 Stück.

Waldeck. So viele langjährige Bayern-Fans standen in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Zillner zur Auszeichnung an. Je einen Ehrenteller erhielten Holger Lottes für 10 Jahre sowie Julia Schraml, Klaus Wegmann, Melissa Wenning, Carsten Fenzl, Michael Klugmann, Josef Wopperer und Horst Zillner (jeweils 20 Jahre). Vor einem Vierteljahrhundert schlossen sich Uwe Kade, Stefan Wegmann und Vanessa Böll dem Verein an. 5 Jahre länger sind bereits Richard Prieschenk, Josef Wagner, Mario Wegmann und Siegbert Wiesent dabei.Dann ging Zankl auf die Veranstaltungen und Unternehmungen ein. Sie erinnerte an das alljährliche Zeltlager in Nabburg, die Teilnahme der Fußballmannschaft am Kleinfeld-Turnier in Eschenbach und die Winterwanderung nach Erdenweis. Aufgrund des "super Wetters" und der Resonanz bezeichnete sie das Weinfest als gelungen. Ebenfalls ein voller Erfolg war der Zwei-Tages-Ausflug in den Bayerischen Wald mit 33 Teilnehmern. Besucht werden konnte das Bundesligaspiel in der Allianz-Arena gegen Mainz 05. Auch 2017 haben die Waldecker Bayern-Fans diese Möglichkeit. Zankl dankte ihren rührigen Vorstandskollegen um zweiten Vorsitzenden Carsten Fenzl, die sie während des Jahres hervorragend unterstützt haben. Auch die weiteren Mitglieder haben bei allen Einsätzen gut mitgearbeitet. Schriftführer Michael Klugmann berichtete von zwei Vorstandssitzungen und den monatlichen Mitgliederversammlungen. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht stellte Nicole Fenzl vor. Alexander König und Helmut Tausch lobten die gute Kassen- und Belegführung.Für dieses Jahr gab die Vorsitzende bekannt, dass das Zeltlager in Nabburg und das Weinfest abgehalten werden. Außerdem soll ein Tagesausflug organisiert werden.