08.02.2017

Was Kegeln und Grippe miteinander zu tun haben? Bei den Vitalsportlern sehr viel, doch allzu ernst nehmen sie selbst diese Verbindung nicht. Gesunden Ehrgeiz entwickeln sie aber beim Faschingskegeln.

"Das Kegeln wird stets hochgelobt, auch wenn die Grippe heftig droht" war heuer dessen Motto. Im Vereinslokal "Zur Fantasie" sorgten einige Teilnehmer mit bunten Kostümen und Masken wie Teufelchen, Clown, Cowboy oder Krankenschwester für Aufsehen. Unter der fachkundigen Anleitung von Sportwart Alfons Foitzik musste jeder 15 Schübe in die Vollen machen. "Gezählt wird aber nur jeder dritte", gab er vor Beginn des Turniers bekannt.Diese ungewöhnliche "Faschingsregelung" sorgte natürlich für überraschende Ergebnisse. "Cowboy" Alfons Foitzik holte mit 31 Holz den Sieg. Den zweiten Platz teilten sich Antje Lautner und Manfred Schreyer (je 28). Ihnen folgten Otto Schober (27) und Manuela Nickl (25). Je 24 Holz hatten Sieglinde Kaufmann und Vorsitzender Hans-Jürgen Breuer. Passend zur derzeitigen Grippewelle gab es als Preise "alles für einen gesunden Körper". Veronika Hönick überreichte jedem Kegler als Faschingsorden ein buntes Glücksschweinchen, das sie mit viel Geschick aus Papier gebastelt hatte.Foitzik wies darauf hin, dass am Faschingsdienstag, 28. Februar, Mehrzweckhalle und Hallenbad geschlossen sind. Das interne Schafkopfturnier wird am Dienstag, 28. März, im Vereinslokal ausgetragen. Am Samstag, 25. Februar, nehmen Foitzik, Georg Walter und Andreas Jasinski an den Bezirksmeisterschaften im Kegeln (Classic) in Regensburg teil.