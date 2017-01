Vermischtes Kemnath

19.01.2017

Durch einen heftigen Schlag mitten in der Nacht zum Donnerstag werden die Bewohner des Wohnanwesens in der Ortsmitte Kaibitz wach. Als diese nachschauten bemerkten Sie Feuer und Rauch. Die Feuerwehren rückten an und gingen unter Atemschutz vor.

Angriff unter Atemschutz

Brandursache noch unklar

(mde) In der Nacht zum Donnerstag kam es zum Brandausbruch in einem Wohnanwesen im Kemnather Ortsteil Kaibitz. Ein lautes Geräusch lässt die Bewohner erwachen. Als diese nach dem rechten sahen bemerkten Sie den Brand und setzten den Notruf ab. Um 00:52 Uhr alarmiert die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz die Einsatzmittel und -kräfte der Feuerwehren Löschwitz/Kaibitz, Kastl bei Kemnath und Kemnath sowie einen Rettungswagen des Rettungsdienstes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude im Ortskern Kaibitz feststellbar.Sofort wurde ein Innenangriff unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Schnell konnte der Brand gelöscht werden. Insgesamt waren zwei Atemschutztrupps eingesetzt, zwei weitere standen voll ausgerüstet in Bereitschaft. Mit Hochdrucklüftern wurde der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt. Eine Wärmebildkamera wurde eingesetzt um eventuell versteckte Glutnester zu erkennen. Rund 40 Brandschützer der oben genannten Wehren waren unter der Leitung des Kreisbrandinspektors Otto Braunreuther im Einsatz.Wie die Polizeiinspektion mitteilt, so war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen. In der Küche war das neben dem bereits erloschenen Küchenofen das dort befindliche Brennholz in Brand geraten. Durch den entstandenen Rauch und die Hitzeentwicklung wurden nach Angaben der Polizei große Teile der Kücheneinrichtung sowie angrenzender Räume beschädigt. Die drei im Anwesen lebenden Personen blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Polizeiinspektion Kemnath.Auch ein Elektriker musste noch in der Nacht anrücken. Den Angaben der Beamten zufolge entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Gegen 3 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehren beendet werden.