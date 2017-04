Vermischtes Kemnath

25.04.2017

28

0 25.04.201728

Der Plakatwettbewerb "Demokratie und Werte" oder ein Stadtgespräch mit Holocaust-Überlebenden Professor Alexander Fried - das Programm des Kreisjugendrings war vergangenes Jahr sehr vielfältig, und wird es auch heuer sein.

(jsa) Bei der Frühjahrsvollversammlung im Foyer der Mehrzweckhalle blickte Kreisvorsitzender Jürgen Preisinger auf ein erfolgreiches Jahr des Kreisjugendrings (KJR) Tirschenreuth zurück. Beim Plakatwettbewerb habe es über 180 Einreichungen gegeben, Preise im Wert von über 2000 Euro wurden überreicht. Auch die Wanderausstellung mit den Stiftland-Bazis "Verehrt - Verfolgt - Vergessen" und das Stadtgespräch mit dem Zeitzeugen und Holocaust-Überlebenden Professor Alexander Fried in Mitterteich erwähnte er.Im vergangenen Jahr benötigte die KJR 27 000 Euro für die Zuschüsse an Jugendgruppen. Da sich ein leichter Überschuss eingestellt hat, bat er die Vereine und Gruppierungen die Zuschussmöglichkeiten wahrzunehmen.Preisinger ging auch auf die Projekte 2017 ein: Noch bis 10. November läuft der "Kreisjugendring-Preis" für Toleranz und Demokratie. Ende April ist Einsendeschluss für den Förderpreis der Jugendarbeit, der alle zwei Jahre verliehen wird. Dabei sollen Projekte herausragender Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Tirschenreuth anerkannt werden. Am 11. Mai findet im Seenario ein Stadtgespräch mit Werner Patzelt und Clemens Fütterer statt. Es geht um die aktuelle Bundes- und Landespolitik, insbesondere zur Bundestagswahl.In Kooperation mit KJR Neustadt/WN und SJR Weiden veranstaltet der Kreisjugendring vom 15. bis 17. Mai eine Berlinfahrt. Am 17. Juni steht ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg auf dem Programm. Der Kreisjugend- und Familientag ist am 24. Juni in Plößberg. Der Inklusionslauf in Mitterteich ist am 13. Mai. Ein Höhepunkt wird die 70-Jahr-Feier am 24. November in Plößberg sein.Auch auf einen aktuellen Zeitungsbericht, in dem es darum ging, dass der Jugendbeauftragte der Stadt Erbendorf, Martin Kastner, für seine Arbeit für die Kinder und Jugendliche beschimpft wurde, ging Preisinger ein. Er kenne Kastner schon seit Jahren, und habe ihn als engagierten Jugendbeauftragten kennen gelernt. Zum Ende seines Berichtes überreichte Preisinger der Vorsitzenden des Bezirksjugendrings Lisa Praßer anlässlich ihres baldigen Abschieds einen Blumenstrauß.Medienpädagoge Philipp Reich berichtete im Anschluss von einigen Tätigkeiten des Jugendmedienzentrums T1. Besonders hob er das "Popeye Projekt" mit je sechs deutschen und tschechischen Schülern, sowie das Rotary-Projekt "#perspektiva" vor. Mit Sandra Schug stellte er eine neue Mitarbeiterin vor, die seit dem 6. März das T1 unterstützt. Mit ihr erhoffe man sich eine Entlastung der Medienpädagogen im Bereich der Verwaltung.Stellvertretender Landrat Günter Kopp betonte, der KJR leiste eine tolle Arbeit. "Friede, Freiheit und Demokratie ist nicht selbstverständlich." Deshalb sei es wichtig, dies auch den Jugendlichen zu vermitteln. Vorbild zu sein, sei in der heutigen Zeit besonders wichtig, so wie es die Betreuer im KJR seit Jahren praktizieren.