02.05.2017

Waldeck. Jeweils fünf Buben und Mädchen feierten in der Pfarrkirche mit Pfarrer Heribert Stretz den Tag ihrer ersten heiligen Kommunion. Der Festgottesdienst, den der Kirchenchor unter Leitung von Klaus Wegmann, Juliane Busch an der Orgel und Beate Zehrer mit der Gitarre musikalisch gestalteten, stand unter dem Motto "Wir sind Gottes Melodie". Nach der Segnung der Andachtsgegenstände waren die Kinder mit ihren Eltern, Pfarrer und Ministranten in die Pfarrkirche eingezogen. Passend zum Motto waren vor dem Volksaltar an Notenlinien Bilder der Kommunionkinder befestigt. Die Lesung trug Martina Schatz vor, ein Sprechspiel statt einer Predigt die zehn Mädchen und Buben. Dabei nahmen sie jeweils ihre Note und sprachen ihren Text, der auf das Wesen des Tages hinwies. Zur Erneuerung des Taufversprechens versammelten sie sich mit ihren Kerzen um den Volksaltar, um sie an der Osterkerze zu entzünden. Zum Empfang der Kommunion traten sie zwischen ihren Eltern vor den Pfarrer. Nach der Aussetzung und dem sakramentalen Segen erfolgte der feierliche Auszug zum Schlusslied "Großer Gott, wir loben dich". Am Nachmittag versammelten sich Kommunionkinder und Eltern zur Dankandacht in der Pfarrkirche, wo sie ihr Opfer abgaben und das Kommunionandenken von Pfarrer Stretz erhielten. Bild: hl