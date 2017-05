Vermischtes Kemnath

11.05.2017

849

0 11.05.2017849

Als es im Lager plötzlich nach Gas roch, ging die Leiterin der Lidl-Filiale auf Nummer sicher. 15 Menschen hielten sich gegen 7 Uhr in den Räumen des Discounters in der Bayreuther Straße auf, der Filialleiter schickte sie alle ins Freie und rief sofort die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot zum Markt anrückte.

Die Spezialisten der Wehr stellten bei einer Atemluftmessung allerdings keine gefährlichen Werte fest. Vom zuständigen Energieversorger waren inzwischen Sachverständige an den Einsatzort geeilt. Sie konnten einen Defekt der Gaszuleitungen zum Verkaufsgebäude oder an der dort verbauten Heizung ausschließen.Die Feuerwehr belüftete den Verkaufsraum der Filiale zur Sicherheit dennoch. Gegen 9.45 Uhr gaben die Einsatzkräfte das O.k., die Filiale konnte wieder öffnen. Am Einsatz war eine Gruppe der Werksfeuerwehr Siemens sowie die Feuerwehr Kemnath beteiligt. Den Einsatz leiteten Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther sowie Kreisbrandmeister Alois Schindler.