Vermischtes Kemnath

14.05.2017

(jzk) "Herzliches aus Holz zum Muttertag" bastelten Hans und Karin Wöhrl im Seniorenheim Haus Falkenstein. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Familienzentrum Mittendrin gestalteten sie im Innenhof mit den Senioren und mit Kindern Herzen aus Holz, Schlüsselanhänger und andere kleinen Geschenke. Das Material hatte Jessika Wöhrl-Neuber vom Kreativladen Rote Katze in Bayreuth besorgt. Mit Alt und Jung kreierte sie fantasievolle Blumengestecke. In gemütlicher Atmosphäre zauberte Christa Völkl Rosen aus buntem Krepppapier. Heimleiterin Claudia Heier und ihr Team versorgten alle mit Kaffee und Kuchen. Bild: jzk