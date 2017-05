Vermischtes Kemnath

29.05.2017

20

Die Enkelkinder feuern Opa Gerald Kampe beim Nofi-Lauf an, begleiten ihn ein Stück. Plötzlich sackt der 71-Jährige zusammen. Herzstillstand. Die Buben müssen alles mit ansehen. Dass ihr Opa noch lebt, hat er vielen irdischen Schutzengeln zu verdanken.

Kemnath/Weiden. Als seine Söhne nach einer Weile immer noch nicht vom Sprint mit dem Opa zurück sind, wird Dr. Michael Kampe unruhig und läuft selbst los. "Ich hatte Angst, dass sie mich in der Menschenmenge nicht mehr finden", erzählt der 41-Jährige am Montag von dem dramatischen Tag für seine Familie. Der Arzt am Klinikum in Kemnath holt seine Kinder - 7 und 8 Jahre alt - nach einem Kilometer ein und will gerade mit ihnen schimpfen, weil sie so weit mitgelaufen sind. Da sieht er seinen Vater am Straßenrand liegen. Um ihn haben sich Menschen geschart, wollen helfen.Er war krampfig, hatte Schnappatmung, beschreibt Michael Kampe. Dann verliert der 71-Jährige das Bewusstsein, sein Herz steht still. "Es war sein großes Glück, dass schon drei Intensivpflegekräfte des Klinikums Weiden da waren." Markus Argauer, Verena Merkl und Petra Engelmann joggten selbst mit und zögerten nicht lange, als sie den Mann auf der Straße liegen sahen. Auch die zwei Kemnather Krankenschwestern Katja Pühl und Tanja Dollhopf und die Anästhesie-Schwester Tanja Tretter helfen sofort, kümmern sich um die beiden Kinder. Michael Kampe versucht währenddessen, seinen Vater mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage wiederzubeleben, solange bis der Notarzt kommt."Gefühlt hat es eine Ewigkeit gedauert", erinnert sich der Familienvater. Die Sanitäter legen Kampe senior Sauerstoffmaske und Defibrillator an. Der erste Versuch, den Mann mit Elektroschocks zurückzuholen, misslingt. Der zweite klappt. Ein Helikopter fliegt den 71-Jährigen nach Bayreuth ins Krankenhaus. "Es war die einzige Rettung, dass der Defi da war", weiß der Mediziner Michael Kampe. "Es hätte keinen besseren Ort gegeben, wo das Ganze passieren hätte können." Noch am Tag zuvor trainierte Gerald Kampe im Wald bei Parkstein, nicht auszudenken, wenn er dort den Infarkt erlitten hätte. "Wir hätten ihn drei Tage später gefunden", vermutet der 41-Jährige. Genauer darüber nachdenken will er nicht. "Als Sohn möchte man so etwas nicht durchmachen müssen."Dass seine Buben alles mitansehen mussten, tut Michael Kampe leid. "Die Kinder waren durch den Wind, weil Opi am Boden liegt. Deshalb war es unglaublich wichtig, dass mein Vater wieder über die Station (im Krankenhaus) läuft. Ich habe ihn mit meinen Kindern besucht. Jetzt sehen sie es sportlich - der Opi ist halt hingefallen, aber es geht ihm wieder gut." Der Senior, der jahrelang Kassier bei der Spielvereinigung Weiden war, hat zum Glück weder Hirnschäden noch körperliche Probleme. "Ich glaube, er ist langsam im Begriff zu kapieren, was er eigentlich für ein Riesenglück gehabt hat. Der Oberarzt hat gesagt: ,Sie wissen schon, dass laut Statistik nur fünf Prozent der Reanimationen außerhalb des Krankenhauses erfolgreich sind?'" Vermutlich Ende der Woche darf Gerald Kampe das Krankenhaus verlassen. Zwar hat der 71-Jährige wegen des Hinterwandinfarkts drei Stents gesetzt bekommen, aber er lebt. Und das hat der Weidener vor allem den vielen irdischen Schutzengeln zu verdanken. (Hintergrund)