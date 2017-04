"Girls‘ Day" in der Werkstatt von Auto Domeyer

Deutschlandweit gab am Donnerstag der alljährliche "Girls' Day" Mädchen die Chance, einen Einblick in technische Berufe zu erhalten. Zum dritten Mal konnten bei Auto Domeyer zwei Mädchen in den Arbeitsalltag einer Kfz-Werkstatt hinein schnupperten.

Was eine Kfz-Mechatronikerin macht, erklärten Chef Roland Domeyer und sein Team den Schülerinnen Lena Schmidt aus Kastl und Stefanie Scharnagl aus Löschwitz. Dazu gehörten die Ausbildung, das praktische Arbeiten in der Werkstatt sowie Einblicke ins Ersatzteilprogramme und die Werkstattprüftechnik. Mit großer Begeisterung waren die zwei Schülerinnen der 9. Klasse der Staatlichen Wirtschaftsschule Eschenbach den ganzen Vormittag dabei und scheuten sich auch nicht, sich die Hände im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig zu machen.