Vermischtes Kemnath

07.05.2017

Die kleinen Leseratten waren sehr wissbegierig. Interessante Fakten zur Literatur erklärte Buchhändlerin Elke Meiler den Viertklässlern der Grundschule Kulmain.

Kemnath/Kulmain. (jzk) Im Umfeld des Welttags des Buches waren die Buben und Mädchen mit ihrer Klassenlehrerin Christiane Böhm in ihren "Bücherladen" am Kemnather Stadtplatz gekommen."Der Beruf des Buchhändlers muss man drei Jahre lang erlernen", informierte Meiler. Sie erklärte auch die Aufgaben des Buchhändlers, die Buchpreisbindung, das Zusatzsortiment und den Unterschied zwischen einer Bücherei, einer Buchhandlung und einer Bibliothek."Mein Großhändler in Frankfurt hat eine Lagerhalle so groß wie ein Fußballfeld mit etwa 500 000 Titeln" erzählte sie. "Damit bei den Bestellungen keine Irrtümer passieren, hat jedes Buch eine ISBN-Nummer." 70 000 Neuerscheinungen kommen jährlich auf den Markt, ewa 8000 davon sind Kinder- und Jugendbücher. "Wenn man die alle lesen möchte, dann müsste man jeden Tag 22 neue Bücher lesen" schmunzelte Meiler.