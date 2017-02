Vermischtes Kemnath

Waldeck. (hl) Den Nachwuchsgarden des Waldecker Carnevalsvereins (WCV) sollte damals eine Auftrittsmöglichkeit gegeben werden, erinnert sich Ehrenpräsident Hans Lukas an die Anfänge des Seniorennachmittags. Sie marschierten auch bei der inzwischen 38. Auflage zu den Klängen des Narhalla-Marsches mit Prinzenpaar Larissa I. und Michael III., Elferrat und den Miniregenten Theresa I. und Benedikt II. in den Schrembs-Saal ein.

Nach der Begrüßung durch Präsident Klaus Wegmann präsentierte die Minigarde ihren Gardetanz, den die Mädchen mit Diane Hoffmann und Sabine Kade einstudiert hatten. Während sich das WCV-Frauenballett und zwei kleine Helfer um die Bewirtung der Gäste kümmerten, hatte die Wichtelgarde von Michaela Ernstberger, Nathalie Pinzer und Katrin Schupfner ihren großen Auftritt. Auch vom Gardetanz der Prinzengarde zeigten sich die Senioren begeistert.Sophia Reindl und Klaus Wegmann als Margot und Maria Hellwig kamen wie bei den Prunksitzungen nicht um eine Zugabe herum. Für einen Knaller sorgten die Clowns vom Frauenballett. Nicht nur dritte Präsidentin Christine Klugmann freute sich über den gelungenen Gardetanz ihrer Jugendgarde. Bevor es mit den Schautänzen weiterging, erhielten die Ehrensenatoren und Pfarrer Heribert Stretz vom Prinzenpaar den WCV-Sessionsorden überreicht.Anschließend ging die Wichtelgarde mit Pippi Langstrumpf auf große Fahrt. Die Minigarde kam als Cowboys und Indianer, ehe die Prinzengarde eine "Zombie-Apokalypse" heraufbeschwor. Zum großen Finale kamen alle Aktiven auf die Tanzfläche und begleiteten singend und schunkelnd den Ehrentanz der beiden Prinzenpaare.

Der Mann aus dem westlichen Teil des Landkreises hat fleißig Striche auf dem Kerbholz gesammelt. 40 Mal vollendeten und einmal versuchten Betrug, jeweils in Tateinheit mit Urkundenfälschung, legte ihm die Anklageschrift zur Last. Auslöser war seine Spielsucht, die ihn nun aber vor einer noch längeren Haft bewahrte.

Tirschenreuth/Bayreuth. In einem ersten Verfahren hatte ihm das Landgericht Bayreuth am 9. März 2016 dafür zwei Jahre und neun Monate ohne Bewährung "aufgebrummt". Ein Gutachter habe dem Angestellten (Jahrgang 1979) mittlerweile "extreme Spielsucht" attestiert, berichtet Pressesprecher Clemens Haseloff. Daher sei der Strafbefehl Anfang Dezember außer Vollzug gesetzt worden.In der nun auf zwei Tage angesetzten Berufungsverhandlung hatte Vorsitzender Richter Werner Kahler über das neue Strafmaß zu entscheiden. Unter Berücksichtigung einer verminderten Schuldfähigkeit verurteilte er den Ledigen zu einem Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Damit lag er in etwa in der Mitte der Forderungen der Verteidigung sowie der Staatsanwaltschaft. Sie hatten ein Jahr und sechs Monate beziehungsweise zwei Jahre, jeweils zur Bewährung, beantragt.Das nun rechtskräftige Urteil ist verbunden mit der Auflage, eine Suchtberatung aufzusuchen. Ebenso muss sich der Mann, der zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, um einen Platz in einer stationären Therapie kümmern und 150 Arbeitsstunden ableisten. Seine Bewährungszeit beträgt drei Jahre.Schon vor dem ersten Urteil war er seit dem 14. September 2015 in Untersuchungshaft gesessen. Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern, hatte ihm 40 Betrugsfälle und einen versuchten Betrug nachgewiesen. Zwischen Juli und September 2015 hatte er jeweils unter Angabe falscher Identitäten bei verschiedenen Online-Händlern Waren, fast ausschließlich Kleidung und Schuhe, geordert. Dafür nutzte er in vielen Fällen einen Computer eines Spielcasinos in Bayreuth.Seine Bestellungen ließ er sich an Paketshops in Oberfranken, Weiden, Nürnberg, Regensburg sowie in den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt/WN liefern. Sodann fälschte er laut Anklageschrift Vollmachten der mutmaßlichen Empfänger, die er auf einen französischen Staatsangehörigen ausstellte. Diese legte er bei der Abholung in den Paketshops zusammen mit einem französischen Ausweisdokument vor. Bezahlt hat der Angeklagte die Waren jedoch nie.Den Online-Händlern entstand dadurch ein Schaden von rund 7000 Euro. Seinem kriminellen Treiben setzte die Polizei schließlich Mitte September 2015 ein Ende. Aufgrund seiner Verhaftung sei es nicht mehr zu einer geplanten Auslieferung gekommen, erklärt Haseloff den einen Fall eines versuchten Betruges. Bei seiner Festnahme habe der Mann aber ein entsprechendes gefälschtes Dokument mit sich geführt und sei "sozusagen auf frischer Tat ertappt" worden. (Hintergrund)

(jzk) In den deutschen Städten hat laut Statistik jeder zweite Jugendliche schon einmal gekifft. Das Einstiegsalter liegt zwischen 14 und 15 Jahren. Cannabis gilt als Einstiegsdroge. Die Schulen versuchen mit Präventionsmaßnahmen gegenzusteuern.

"Drogen - von Gras zu Crystal" heißt das Stück von Katrin Heinke. Es ist unterhaltsam erzählt, zeigt aber dennoch die verheerenden Folgen des Drogenkonsums auf. Die Dramaturgie des Stücks folgt weitgehend dem Schema einer typischen Drogenkarriere vom ersten Joint zu immer härteren Stoffen wie Crystal Meth.Zwei Schauspieler vom Tourneetheater "Weimarer Kultur-Express" führten es in der Turnhalle der Realschule für Schüler der sechs siebten Klassen auf. "Fast jeder, der zu härteren Drogen greift, hat vorher Gras konsumiert", stellten die beiden Akteure Anne und Florian fest. Aber von der sogenannten weichen Droge zu gefährlicheren Suchtstoffen sei oft nur ein kleiner Schritt. Eindrucksvoll zeigten beide, wie aus Spaß gefährlicher Ernst wird. Was zunächst nur ein Ausprobieren ist, zerstört nach und nach ihre Beziehung und ihr ganzes Leben. Beide geraten immer mehr in einen Teufelskreis. Schulisches Versagen kompensieren sie mit immer häufigerem Drogenkonsum. Die seelischen und körperlichen Veränderungen sind bald unübersehbar.Das Theaterstück bot Einblicke in die Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte der Jugendlichen. Das großartige Agieren der Schauspieler führte den Schülern die Stadien des physischen und psychischen Verfalls der beiden Figuren vor Augen. Anschließend stellten sich die Darsteller für eine Diskussion mit ihrem Publikum zur Verfügung. Studienrätin Gudrun Beyer hatte diese Präventionsveranstaltungen bestens organisiert.

VLAB: Gründung einer Kreisgruppe

VLAB: Gründung einer Kreisgruppe

Erbendorf. Zur Gründung der VLAB-Kreisgruppe Neustadt-Tirschenreuth sind alle Interessierten am Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr ins Cafe Kohr eingeladen. VLAB-Geschäftsführer Andreas Schmiedinger moderiert die Gründung und informiert über aktuelle Naturschutzthemen aus beiden Landkreisen. VLAB-Vorsitzender Johannes Bradtka stellt in einem bebilderten Kurzvortrag den Naturschutz im Wald vor.Altkleider für MissionshalleKemnath . (sat) Die Missionshalle an der Hammergrabenstraße ist am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Angenommen werden gebrauchte Kleidung, Federbetten, Schuhe, Inline-Skates sowie Brillen, Briefmarken und Münzen. Fragen oder Terminwünsche für Anlieferungen an Kurt Scharf, Handy 0178/1409958.

Mehlmeisel. (bkr) Bürgermeister Franz Tauber fährt jetzt wieder mit dem Autokennzeichen des Altlandkreises Kemnath. Er hielt damit sein weiteres Versprechen, beim nächsten Kraftfahrzeugwechsel ein KEM-Kennzeichen anbringen zu lassen. Als ehemalige Angehörige des Landkreises Kemnath steht den Mehlmeislern dieses Recht zu. Seit Mitte Dezember hat er seinen neuen koreanischen Mercedesnachbau von Ssangyong und demonstriert damit auch etwas von seiner Unzufriedenheit mit der Bayreuther Landkreispolitik.

"Das heißt aber nicht, dass wir zum Landkreis Tirschenreuth wechseln wollen", versicherte das Gemeindeoberhaupt. Einen direkten Zusammenhang mit dem Abzug der Sparkasse Bayreuth schloss Franz Tauber aus. Vielmehr sei es ein Zeichen für eine nicht zu große Zufriedenheit mit der Politik des Landrates gegenüber dessen Randgemeinde. Nach der Gemeinderatssitzung am Montag war dem NT-Berichterstatter das Kennzeichen aufgefallen.