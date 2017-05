Vermischtes Kemnath

05.05.2017

Das Schwarzwild und die von ihm verursachten Schäden bleiben ein Problem. Niemand habe bislang dafür ein Lösung gefunden, meint Helmut Völkl. Daher nimmt der Leiter der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt Tirschenreuth die Jäger ausdrücklich in Schutz.

Dieses Jahr wieder mehr Schwarzwild Vor der Jahreshauptversammlung standen die in den Hegeringen bewerteten Hirschgeweihe und Rehgehörne zur Begutachtung an. Besondere Beachtung fanden abnorme und kapitale Gehörne. Die Jäger sind verpflichtet, jedes Jahr dem Landratsamt die Erfüllung ihres vorgeschriebenen Abschusses zu berichten. Bei der öffentlichen Hegeschau müssen die Trophäen von Rot- und Rehwild ausgestellt werden. Die Hegeringleiter informierten über die Jagdstrecken im abgelaufenen Jagdjahr. Die Solljagdstrecken für den dreijährigen Rehwildabschuss wurden alle erfüllt. Die Schwarzwildstrecke fiel aufgrund der Buchenvollmast um 30 Prozent geringer aus. Allgemein wird für 2017 wieder mit einem Anstieg der Schwarzwildpopulation gerechnet. Unter Leitung von Hornmeister Ely Eibisch widmeten die Kaibitzer Schlossbläser jeder Wildart das entsprechende Signal.

(hrö) Völkl berichtete in der Hegeschau mit Neuwahlen des Jagdverbandes Kemnath von ständigen Anrufen wegen Schwarzwildschäden. Diese forderten von den Waidmännern mehr gegen dieses Problem zu unternehmen. Erfolgreich könne man hier nur gemeinsam sein. Aus Erfahrung empfehle er jedem, der nicht glauben kann, was die Jäger tatsächlich leisten, zur Probe auf Schwarzwild anzusitzen.Bei den Neuwahlen im Foyer der Mehrzweckhalle blieb ein Großteil der Vorstandsriege im Amt. An der Spitze steht weiterhin Dr. Wolfgang Schinner. Seinen langjährigen Stellvertreter Leopold Mühlhofer löste Rainer Bayer ab. Auf den Hundeobmann Hubert Mühlhofer folgte Andreas Schiedlofsky. Naturschutzbeauftragter ist Hans Frisch, Kassier Benjamin Sperber und Schriftführer Bruno Ponnath.Mühlhofer berichtete über die 53. Brauchbarkeitsprüfung. Allen acht vorgestellten Hunden konnte die jagdliche Brauchbarkeit bescheinigt werden. Über die Pflanzaktion von masttragenden Bäumen und Sträuchern zur Revierverbesserung sprach Naturschutzwart Hans Frisch. Er bat um rechtzeitige Pflanzenbestellung für Herbst 2017. Hornissenschutzbeauftragter Karl-Heinz Böhm erinnerte die Jäger daran, die Kanzeln mit einem Gemisch aus Alkohol und Nelkenöl einzusprühen, damit sich keine Hornissen und Wespen ansiedeln.Biberbeauftragter Hans Rösch m dankte für die gute Zusammenarbeit beim Bibermanagement. Er teile mit den Fischern die Sorge wegen der schnellen Ausbreitung des Fischotters im Landkreis. Dies könne der tödliche Dolchstoß für die Fischerei werden. Jedes Fischottervorkommen solle ihm oder der Unteren Naturschützbehörde gemeldet werden.Schinner dankte allen Vorstandsmitgliedern für die gemeinsam geleistete Arbeit und die Vorbereitung der Hegeschau sowie Stadtförster Klaus Ferber, der Bäume und Sträucher für die Dekoration besorgt hatte. Nicht zufrieden war der Vorsitzende mit dem schlechten Besuch der Schießtermine in Immenreuth und Friedenfels. Die hervorragend vorgetragene Kurfürstenfanfare aus den Parforcehörnern der Kaibitzer Schlossbläsern beendete den offizielle Teil. Nach alter Waidmannsart beleuchtete die Versammlung noch einige Zeit die Jagd von allen Seiten.