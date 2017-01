Vermischtes Kemnath

18.01.2017

"Mit dem Mittleren Schulabschluss direkt zum Abitur", lautete das Thema eines Informationsabends, zu dem die Realschule Kemnath die Neunt- und Zehntklässler und ihre Eltern eingeladen hatte. "Es gibt grundsätzlich drei Wege für den Übertritt von der zehnten Realschulklasse ins Gymnasium", erklärte Beratungslehrerin Karin Leneis vom Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth, nämlich der Eintritt in die Einführungsklasse, in eine reguläre zehnte Klasse oder in eine elfte Jahrgangsstufe der Oberstufe des Gymnasiums." So kann die allgemeine Hochschulreife am Gymnasium direkt erlangt werden, ohne den Weg über die Fachhochschulreife oder das Fachabitur. "Durch eine gezielte Förderung bietet die Einführungsklasse Schülern mit Mittlerer Reife eine optimale Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe", betonte die Oberstudienrätin. "Weil einzelne, nicht für das Abitur wichtige Fächer der zehnten Klasse gestrichen werden, können zeitliche Freiräume für die individuelle Förderung geschaffen werden", wusste Oberstudiendirektor Georg Hecht. Außerdem erfolgt in den verbindlichen Abiturfächern und in Problembereichen eine gezielte Förderung durch Intensivierungsstunden."

Als Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Einführungsklasse nannte Leneis den Mittleren Schulabschluss und das pädagogische Gutachten der in Jahrgangsstufe zehn besuchten Realschule, in dem die Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums uneingeschränkt bestätigt wird. "Es gibt allerdings eine Altersgrenze" betonte sie. "Am 30. Juni des Jahres darf der übertrittswillige Realschüler noch keine 18 Jahre alt sein." Für die Eingangsklasse gibt es keine Aufnahmeprüfung und keine Probezeit. Eine Wiederholung dieser Klasse ist nicht möglich. Die Voranmeldung sollte bis 24. Februar erfolgen. Die endgültige Anmeldung ist im Juli unter Vorlage des Abschlusszeugnisses und des Gutachtens der Realschule. "Am Stiftland-Gymnasium wird auch bei geringer Schülerzahl eine Einführungsklasse eingerichtet", gab der Schulleiter bekannt.