Vermischtes Kemnath

05.02.2017

210

0 05.02.2017210

Sie gelten als eine der ältesten und kostbarsten Pferderassen. Die Intelligenz des arabischen Vollbluts, die Ästhetik der Bewegung und seine Anmut fesseln die Menschen seit Jahrtausenden. Ein Gestüt in der nördlichen Oberpfalz weckt bei Pferdezüchtern aus aller Welt die Leidenschaft.

Idealistische Angelegenheit

Mit Hengst ins Gelände

Vollblut-Araber Die in Europa gehaltenen Vollblut-Araber stammen meist aus polnischer, spanischer oder russischer Zucht. Selten sind die ausschließlich ägyptischen Blutlinien (Straight Egyptian). Dieser Rassetyp geht auf die traditionelle Reinzucht der Beduinen zurück. "Der Adel kommt insbesondere dann klar zum Ausdruck, wenn der Vollblut-Araber galoppiert und die Adern an Hals und Schultern deutlich hervortreten." ("Arabische Pferde", Verlag Müller Rüschlikon) (cf)

Weiden/Amberg. In einem kleinen Ort in der Nordoberpfalz finden sich - international ziemlich einzigartig - die rein ägyptischen Vollblutaraber in gänzlich unverfälschter Form. "Es gibt eine gute, sehr gute und makellose Abstammung. Wenn das Pedigree nicht passt, nähme ich nicht einmal einen Weltchampion geschenkt", sagt der Eigentümer. Auf dieser "kompromisslosen" Philosophie des Unternehmers fußt das internationale Ansehen dieser oberpfälzischen Zucht.So erwarb hier der Schlagzeuger der legendären Rockband "Rolling Stones", Charlie Watts, zwei Araber-Stuten: Gemeinsam mit seiner Frau Shirley (verheiratet seit 1964) betreibt Watts das bekannte Vollblutaraber-Gestüt Halsdon in England.Eine befreundete Züchterin hatte dem Ehepaar Watts das Gestüt empfohlen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass hier in der Nordoberpfalz die Königsfamilien aus den Golf-Staaten ein- und ausgehen. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt der Besitzer - der in Oberpfälzer Bescheidenheit ungenannt bleiben möchte, und auf Verschwiegenheit größten Wert legt - das Engagement der Königshäuser: "Denn sie finden bei mir reines, authentisches Vollblut, das auf die Beduinen zurückgeht."Was sich in der Welt der Araber-Züchter herumgesprochen hat ... Absolute Diskretion stellt in diesem Metier ein hohes Gut dar. Die Passion für Pferde nahm Ende der 70er Jahre ihren Anfang, als der Opa, der einst in der Kavallerie gedient hatte, den heutigen Züchter als kleinen Buben mit in den Reitstall nahm. Der brennende Wunsch nach einem eigenen Vollblüter ("der Araber ist das Pferd schlechthin") ging mit 18 Jahren in Erfüllung. Zu dem ersten Hengst gesellte sich ein paar Jahre später eine ägyptisch-spanische Stute.Es dauerte nicht lange, bis dieser Verbindung ein Fohlen entsprang. "Zu diesem Zeitpunkt stand der Gedanke an Zucht gar nicht im Vordergrund, sondern einfach allein die Freude." Bei einer Zuchtschau "verguckte" sich der junge Mann in eine ägyptische Vollblut-Stute. "Ich bin ihr bis in die Box hinterher gelaufen. Sie war für mich unbezahlbar. Aber ich hatte Klarheit: Ich will reines ägyptisches Vollblut züchten."Mitte der 90er Jahre "eroberte" der erfolgreiche Unternehmer schließlich eine Stute; schrittweise restaurierte er einen verfallenen Bauernhof. Im einstigen Kuhstall entstanden Pferdeboxen. Das Geld aus den Verkäufen reinvestierte er in Vollblüter mit makellosem Pedigree. Bald stellten sich die Erfolge bei den bedeutenden nationalen und internationalen Schauen ein. "Diese Entwicklung war für mich nie eine materielle, sondern eine höchst emotionale, idealistische Angelegenheit. Ich bin super glücklich über jede Geburt eines Fohlens." Als enorme Bereicherung empfindet er den Erfahrungsaustausch mit Vollblut-Züchtern aus aller Welt. Neben einer beachtlichen Stuten-Herde besitzt der 48-Jährige derzeit zwei eigene Hengste und einen aus Neuseeland "geleasten". "Die Züchter tauschen sich aus, um nur die besten Gene weiterzugeben."In dem Gestüt dürfen sich die wertvollen Vollblüter von frühmorgens bis nachmittags auf den ausgedehnten Koppeln austoben. Die Hengste werden getrennt vom Stuten-Verband gehalten. Die Pferde bekommen gezielte Futtermischungen mit Mineralien und Vitaminen. Die rein ägyptisch gezogenen Vollblutaraber werden in den weltweiten Gestüten überwiegend nur für Zucht- und Schauzwecke eingesetzt.Das Gerücht, reinrassige Vollblüter seien unreitbar, weist der renommierte Züchter zurück: "So was können nur reiterlich unerfahrene Menschen sagen." Er geht mit persönlichem Beispiel voran und reitet in seiner knappen Freizeit einen Araber-Hengst im Gelände. "Bei meiner Körpergröße von 1,99 Metern und einem Stockmaß des Hengsts von 1,55 Metern geht das optisch gerade noch ..."