Vermischtes Kemnath

02.05.2017

Die Suche gestaltet sich schwierig. Trotz intensiver Bemühungen will niemand von der Jungen Union (JU) das Amt des Vorsitzenden übernehmen. Markus Schreyer sieht sich deshalb bei der Jahreshauptversammlung in der Pflicht.

(jzk) Er erklärte sich im Pfarrheim bereit, noch zwei Jahre weiterzumachen. Das löste zwar das eine Problem, ein anderes bleibt vorerst bestehen.Schreyer wird von seinen neuen Stellvertretern Matthias Wöhrl und Max Weismeier unterstützt. Florian Spies ist neuer Schriftführer. Sein Vorgänger Roland Hönick bildet nun mit Peter Kreuzer das Revisoren-Duo. Schatzmeister bleibt Andreas Wöhrl. Beisitzer sind Andreas Gallei, Florian Frank, Lukas Zintl, Tobias Gallei und Tobias Rauch. Als Delegierte fahren Matthias Wöhrl, Florian Spies, Tobias Gallei, Lukas Zintl und Andreas Gallei zur Kreisversammlung. Andreas Schindler, Peter Kreuzer, Martin Böll, Sebastian Schwarz und Tobias Rauch sind ihre Ersatzleute.In seinem Rechenschaftsbericht zog Schreyer ein positives Resümee. Dabei verwies er nicht nur auf die sechs Vorstandssitzungen und die Klausurtagung, sondern auch auf über 90 Termine, die Mitgliedern des Ortsverbandes innerhalb eines Jahres wahrgenommen haben. Besonders erwähnte er die Fahrt zum Straubinger Gäubodenfest, das Grillfest, den vierten Kemnather Gaudi-Triathlon auf dem Eisweihergelände, den Politischen Frühschoppen mit Staatssekretär Albert Füracker auf dem Wiesenfest (mit dem CSU-Ortsverband), den Politischen Aschermittwoch in Passau und Weiden und die Fantasy-Wanderung auf den Waldecker Schlossberg beim Ferienprogramm. Enttäuscht war er von der Besucherzahl beim zweiten Teil des Energieforums (Energietechnologie) im Foyer. Zu kämpfen hat die Kemnather JU mit einem Mitgliederrückgang. Durch eine verstärkte Werbung soll diese Entwicklung gestoppt werden, erklärte der Vorsitzende. Schatzmeister Andreas Wöhrl trug seinen Rechenschaftsbericht vor. Dessen Ausführungen bestätigte Peter Kreuzer.In ihrem Grußwort lud Maria Wende zum 40. Jubiläum der Frauen-Union Kemnath am 16. September ein. Bürgermeister Werner Nickl begrüßte besonders Max Weismeier als neues JU Mitglied. "Unsere JU soll zu alter Stärke zurückfinden" wünschte er sich und sagte die Unterstützung des CSU-Ortsverbandes zu. "JU, CSU und FU sollen an einem Strang ziehen" forderte Kreisvorsitzender Matthias Grundler. Er verwies auf die Aufgaben der JU als Jugendorganisation der CSU und lud zur Kreisvertreterversammlung am 12. Mai ein.In seinem Ausblick wies Markus Schreyer auf den fünften Gaudi-Triathlon am 17. Juni beim CSU-Stodlfest und auf das Kemstock-Revival am 30. September im Kemnather Sportheim hin.