18.01.2017

In einer Inszenierung in drei Akten zeigt das Karfunkel-Figurentheater eine spannende Episode aus der ZDF-Fernsehserie "Löwenzahn", der ersten und somit ältesten deutschen Fernsehreihe zum Thema Naturschutz. Der Vorhang für "Der rettende Damm" hebt sich am Mittwoch, 25. Januar, um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle. Karten zum Preis von acht Euro gibt es nur an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn/ Info-Telefon: 0175/2555527.

Zum Inhalt: Riesige Aufregung herrscht um den Biber Justin in Bärstadt. Dabei hat die Kommune extra einen Biber-Manager, der aufpasst, dass der fleißige Nager keinen Schaden anrichtet. So hat Fritz Fuchs, der diese Aufgabe vertretungshalber für kurze Zeit übernimmt, alle Hände voll zu tun. Irgendjemand will den Biber nämlich loswerden.Bald stellt sich heraus, dass dies der Landbesitzer Röbel ist, dessen Grundstück am Wasser liegt. Unglaublich, was dieser dem Biber alles nachsagt: Er habe seine Zierfische verspeist, seine Kartoffeln vernichtet und seinen Weizen angeknabbert. Dabei fressen Biber als Vegetarier gar keine Fische, sondern nur Baumrinde und Pflanzen. Kartoffeln mögen sie auch nicht und Weizen fressen sie nur, wenn er ganz nah am Wasser steht. Als plötzlich der Keller des Krankenhauses überschwemmt wird, gerät natürlich Biber Justin in Verdacht. Hat er wieder einen Damm gebaut und das Wasser umgeleitet? Oder hat dies ganz andere Ursachen, und jemand möchte dies dem emsiger Tierchen in die Schuhe schieben? Steckt vielleicht der Landbesitzer Röbel dahinter, der den Biber am liebsten erschießen möchte? Schließlich gerät ganz Bärstadt in Gefahr. Ob jemand die rettende Idee hat? Markante Figuren und wunderschöne, handgemalte Kulissen runden das außergewöhnliche Live-Erlebnis ab, das für Kinder ab drei Jahre geeignet ist. Die Vorstellung dauert etwa 50 Minuten.