Vermischtes Kemnath

09.05.2017

Kemnath/Kötzersdorf. (jzk) Nach Ostern setzten sich Richard Pscherer und Klaus Fiebig ins Auto. Ziel der Köpfe der Kroatienhilfe war Bosnien, um sich ein Bild von der Lage zu machen, Kontakte zu pflegen und natürlich um Hilfe zu bringen. 7000 Euro hatten sie im Gepäck.

1000 Euro gingen ans Altenheim im mittelbosnischen Vitez. Die leitenden Ordensschwestern wollen Hygieneartikel und Pflegematerial davon kaufen. In Sarajevo besuchten die Kemnather das Kinderheim "Egipat". Mit den Schwestern des Ordens "Dienerinnen vom Kinde Jesu" kauften sie Lebensmittel, Hygieneartikel für 2500 Euro. Das Geld stammt vom Ingenieurbüro Wolf & Söhne in Kemnath. Pscherer und Fiebig besuchten danach das Behindertenheim "Sveta Obitelj" in Mostar mit 1500 Euro für Lebensmittel und Sanitätsmaterial.Vor sechs Jahren kaufte die Kroatienhilfe für das Heim acht Pflegebetten. Für diese wird der nächste Transport Verschleißteile mitbringen. Vierte Station war die südbosnische Stadt Capljina, in der die Kroatienhilfe seit gut 15 Jahren wirkt. 122 Lastzüge mit Hilfsgütern erreichten die Stadt bereits, in der etwa 2500 Flüchtlingsfamilien neu angesiedelt wurden.Die Helfer besuchten das Altenheim, um den Bewohnern für acht Wochen das Abendessen zu finanzieren. 2000 Euro investierten die Kemnather für diese Mahlzeit, die dort nicht selbstverständlich ist. Heimleiterin Ivona Kraljic berichtete auch Positives: Dank eines Gönner ersetzt seit Herbst eine Holzpelletsheizung die teure alte Elektroheizung. Fiebig und Pscherer wollen nun Brennmaterial beschaffen. Vor der 1200 Kilometer langen Rückreise gönnten sich die Kemnather einen Tag Ruhe und Einkehr im Wallfahrtsort Medjugorje. Wer die Kroatienhilfe unterstützen will, kann dies mit einer Spende aufs Konto der Sparkasse Oberpfalz Nord mit der IBAN DE30 7535 0000 0000 0073 77 tun. Bei Angabe der Adresse gibt es eine Spendenquittung.