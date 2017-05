Vermischtes Kemnath

Die Kemnather Realschule bleibt bayernweit Nummer eins beim Wettkampf um das Schulsport-Abzeichen 2016. Über 800 Schüler hatten sich in der Kategorie E daran beteiligt. Die Auszeichnung dafür gab es vergangene Woche bei der Landessiegerehrung in Augsburg.

Sportliche Vielseitigkeit

Gemeinsamkeit Disziplin

(jzk) Seit über 20 Jahren nimmt die Realschule am Sportabzeichen-Schulwettbewerb teil, seit Jahren erzielt sie Spitzenleistungen. Mit dem Landessieg im vergangenen Schuljahr krönten die Mädchen und Buben nun ihr sportliches Engagement zum zweiten Mal."Mit 68 Prozent erfolgreichen Teilnehmern am Sportabzeichen-Schulwettbewerb belegte die Kemnather Realschule bayernweit den ersten Platz in ihrer Kategorie", lobte Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben. Bereits 2015 waren die Kemnather Landessieger. 2016 waren es an der Realschule insgesamt 646 abgelegte Sportabzeichen.Bei dem Wettbewerb steht nicht nur die Leistung in einer einzelnen Sportart im Vordergrund, sondern die sportliche Vielseitigkeit. Motorische Grundfähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfähigkeit sind gefragt. Sport ist nach den Worten der Sportlehrkräfte ein idealer Ausgleich für die Schüler, fördere die Gesundheit und schaffe Wohlbefinden.Bei dem Festakt in den Räumen der Handwerkskammer für Schwaben in Augsburg wurden die Landessieger der fünf Kategorien ausgezeichnet. Laut Staatssekretär Georg Eisenreich beteiligten sich im vergangenen Jahr 585 Schulen an dem Wettbewerb. Dabei seien 37 507 Sportabzeichen abgelegt worden.Als Belohnung für ihre sportlichen Aktivitäten erhielten die Preisträger eine Urkunde, einen Scheck in Höhe von 300 Euro sowie ein unterschriebenes Trikot des HWK-Schwaben-Partners FC Augsburg. Darüber hinaus kamen auch noch die Schüler, die zum Sieg ihrer Schule beigetragen haben und nicht mit vor Ort waren, auf ihre Kosten: Wagner versprach allen Gewinnern einen handwerklichen Pausensnack. Dieser wird von den regionalen Handwerkskammern zur Verfügung gestellt und im Juli im Rahmen eines Spendenlaufs an der Schule eingelöst.Während der Verleihung betonte Wagner auch die Gemeinsamkeiten zwischen Handwerk und Sport. Seiner Ansicht nach seien Eigenschaften wie Disziplin, Ehrgeiz und Teamgeist, die beim Ablegen des Sportabzeichens erforderlich sind, unabdingbare Kriterien, die auch für eine spätere Karriere im Handwerk sprechen.Ähnlich sieht das Georg Eisenreich, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Er ist überzeugt von diesen Eigenschaften und zählte noch weitere positive Merkmale auf: "Beim Sportabzeichen-Schulwettbewerb geht es darum, alle Kinder und Jugendlichen für den Sport zu begeistern."Hier stünden nicht die besten Einzelsportler im Mittelpunkt, es zähle die Leistung der ganzen Schule. Der Wettbewerb fördere die Schulgemeinschaft und soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Fairness und Kooperation. Er gratulierte den Schülern und ihren begleitenden Sportlehrkräften Margit Friedl und Simon Farnhammer. Seit vielen Jahren sei das Deutsche Sportabzeichen eine wichtige Breitensportkampagne für Jung und Alt und stehe damit wie keine andere Bewegung für eine erreichbare, lebenslange Fitness.