Vermischtes Kemnath

10.02.2017

Waldeck. Winter wie Sommer besuchen sich die Kleinen des Kindergartens und die Senioren der Lea-Gruppe einmal gegenseitig. In der Faschingszeit schauen die Mädchen und Buben bei den Omas und Opas im Gasthaus Merkl vorbei. Nach einem Begrüßungslied, einem Gedicht und einem Fingerspiel spielten die jungen Gäste "Plitsch, platsch, Pinguin" und sangen noch weitere Lieder. Die Senioren revanchierten sich mit Stücken aus der Liedermappe. In der Pause stärkten sich die Kinder mit Limo, bevor sie weitere Gedichte und Geschichten vortrugen. Dafür dankte ihnen Josef Birkner mit Gummibärchen. Lea-Gruppenleiter Karl Pinzer (rechts) übergab abschließend an Kindergartenleiterin Sabine Wende (sitzend rechts) noch Süßigkeiten und Luftballons, um die Vorschuleinrichtung weiter faschingsmäßig auszustatten. Die Kinder hatten ihrerseits bunte Vögel mitgebracht, die sie im Kindergarten gebastelt haben. Wende lud schon jetzt für den Gegenbesuch im Sommer ein. Bild: hl