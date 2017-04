Vermischtes Kemnath

26.04.2017

0 26.04.2017

Jugendliche, aber auch viele Erwachsene fahren voll auf Smartphones ab. Immer mehr lassen nicht einmal hinterm Steuer die Finger vom Handy. Das zunehmende Problem rief nun die Polizei und die Verkehrswacht auf den Plan.

In der Vollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) stellte Vorsitzender Jürgen Preisinger mit Erstem Polizeihauptkommissar Bernhard Gleißner und dem Vorsitzenden der Verkehrswacht Kemnath, Josef Krauß, das gemeinsame Projekt "Houst a Hirn, lousd as Handy lieng" vor. Dieses soll die Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer im Landkreis Tirschenreuth, insbesondere junge Menschen, über die Gefahren bei einer Ablenkung durch Handys im Straßenverkehr informieren und sensibilisieren. Als Schirmherren konnten KJR, die Verkehrswachten Kemnath und Tirschenreuth sowie die Polizeiinspektionen Kemnath, Tirschenreuth, und Waldsassen, Landrat Wolfgang Lippert sowie Polizeipräsident Gerold Mahlmeister vom Polizeipräsidium Oberpfalz gewonnen werden.Preisinger erklärte, dass Ablenkung im Straßenverkehr eine unterschätzte Gefahr darstelle. Eine kurze Unaufmerksamkeit könne nicht nur zu gefährlichen Situationen oder riskanten Fahrmanövern, sondern auch zu schlimmen Unfällen führen. Jeder zweite Autofahrer habe in einer repräsentativen Befragung angegeben, deshalb schon einmal in eine brenzlige Lage geraten zu sein. Nach einer Studie aus dem Jahr 2012 gehe etwa jeder 10. Verkehrsunfall auf einen abgelenkten Autofahrer zurück.Eine Sekunde Ablenkung genügten, um bei 50 Kilometer pro Stunde 14 Meter im Blindflug unterwegs zu sein. Bei Tempo 80 seien es bereits 22 Meter, machte Preißinger deutlich. Da 98 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone besitzen, seien gerade sie die vordringlichste Zielgruppe der Aktion. Aber auch ältere Menschen spielten hierbei eine wichtige Rolle, da sie Vorbilder sein sollten. Gleißner, Leiter der Polizeiinspektion Kemnath, erklärte, dass die Nutzung des Mobiltelefons bei laufendem Motor mit einer Strafe von 60 Euro einem Punkt geahndet werde. Bei Fahranfängern in der Probezeit sei bei zwei Verstößen eine Nachschulung fällig. Den Slogan: "Houst a Hirn, lousd as Handy lieng", findet er toll. Er rege zum Nachdenken an, auch alle, die nicht des Oberpfälzischem mächtig seien.Für Krauß stellt der Slogan den Bezug zur Heimat und besonders zum Landkreis her. Der Spruch sei prägend und würde sich im Kopf festsetzen. Neben den möglichen Strafen hob er insbesondere die Haftungsfrage der Versicherungen bei einer nachweislichen Ablenkung durch Handynutzung hervor. Hier könnte es ein böses Erwachen geben.Das gemeinsame Projekt wird mit Bannern, Plakaten und Folien an Bussen verbreitet. Preisinger stellte einen Radiospot, der auch auf der Webseite des KJR abgespielt werden kann, und den für dieses Projekt gedrehten Kinospot vor. Dieser Entstand beim Jugendzentrum T 1 bei einer gemeinsamen Aktion mit deutschen und tschechischen Schülern. Zudem wurde eine eigene Webseite angelegt: www.houst-a-hirn.de Das Projekt werde außerdem noch bei einem Radio-Ramasuri-Sonntagsfrühschoppen, Nofi-Lauf in Kemnath, Boxxenstopp in Weiden, am Kreisjugend- und Familientag in Plößberg (mit Fahrsimulator) und bei der 70-Jahr-Feier des KJR in Plößberg vorgestellt.Die Polizei wird mit Kontrollen, Flyern und Gesprächen mit den Verkehrsteilnehmern versuchen, eine weitere Sensibilisierung zu erreichen. Preisinger bat die Anwesenden, die Aktion weiterhin über Facebook zu bewerben.