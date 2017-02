Vermischtes Kemnath

Im Wald, da waren mal die Räuber. Jetzt lauern dort viele Gefahren. "Die Waldarbeit ist sehr gefährlich", verdeutlichte Organisator und Forstanwärter Michael Simmeth (hinten, Zweiter von links) den Teilnehmern am Motorsägekurs gleich zu Beginn. Das Forstrevier Kemnath hatte Waldbesitzer eingeladen, um den sichere Umgang mit dem Gerät zu üben. Unfallverhütung, Schutzausrüstung, Schnitt- und Fälltechniken sowie Werkzeuge und deren Wartung standen im Mittelpunkt des ersten Tages. Bernhard Zintl, Mitarbeiter der Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau, sensibilisierte die Teilnehmer über die Unfallgefahren bei der Holzernte. Trotz vieler Vorschriften und Fachbegriffe wurde keinem langweilig. Am zweiten Tag gab es praktische Tipps bei einer Baumfällung in einem Waldstück der Bayerischen Staatsforsten bei Albenreuth. Franz Meier (vorne links) vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg sowie Karl Rupprecht (dahinter) vom Maschinenring Tirschenreuth präsentierten Fäll- und Schnitttechniken. Dann durfte die Waldbesitzer unter fachlicher Aufsicht einen Baum zu Fall bringen und entasten. Nach getaner Arbeit erhielten alle eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme am Grundkurs "Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge". Damit verringere sich die Zahl der möglichen Unfälle um ein kleines Stück, freute sich Simmeth. Bild: exb