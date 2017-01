Vermischtes Kemnath

18.01.2017

0 18.01.2017

Waldeck. Auch heuer tanzen in der Oberfrankengarde die WCV-Mädchen Melissa Bregler und Jessica Suttner mit großem Erfolg mit. Die Oberfrankengarde wird jede Session neu aufgestellt und in ihr haben alle dem Bezirksverband angehörenden Vereine die Möglichkeit, zwei Mädchen der Prinzengarde in den Kostümen des Vereins abzustellen.

Die über 40 Gardistinnen haben insgesamt nur zwei Auftritte, nämlich beim Prinzentreffen und beim Oberfränkischen Gardetanzturnier. In zwei vollen Trainingstagen studieren sie den Gardetanz ein. In dieser Session vertreten den WCV zum ersten Mal Jessica Suttner und bereits zum zweiten Mal Melissa Bregler. Die beiden waren nicht nur von der Kameradschaft und dem guten Verhältnis untereinander beim Training begeistert, sondern auch vom Auftritt selbst. Es ist im gesamten Bund Deutscher Karneval einmalig, dass eine solche Garde von einem Bezirksverband aufgestellt wird.Iris Leichauer, die für den Tanzsport im Verband zuständig ist, sprach von begeisterten und im positiven Sinn total verrückten jungen Mädchen, die doch einige Strapazen auf sich nehmen, um für zwei Extra-Auftritte fit zu sein.Der WCV ist natürlich auch besonders stolz, dass man auch heuer wieder in dieser Super-Garde vertreten ist und wünscht seinen Mädchen noch viel Spaß beim nächsten Auftritt beim Oberfränkischen Gardetanzturnier.Noch etwas ist für den WCV wichtig, nämlich die bevorstehenden Prunksitzungen. Der Vorverkauf läuft sehr gut, und so sind die zweite und dritte Prunksitzung am 3. und 4. Februar so gut wie ausverkauft. Für die erste Prunksitzung am 28. Januar sind noch einige Plätze frei. Heuer wurde auch ein neues Bühnenbild aufgebaut. Hingewiesen sei auch noch auf den Seniorennachmittag am Sonntag, 29. Januar, und die Kinderprunksitzung am 5. Februar.