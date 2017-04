Vermischtes Kemnath

27.04.2017

In den leeren Händen, mit denen die Mitglieder des im Januar gegründeten Burschen- und Madlervereins Kemnath in der Nacht gekommen waren, lag nach ihrem Coup der Mockersdorfer Maibaum.

Die Truppe um Vorsitzenden Kevin Schraml (Neunter von links) hatte den etwa 26 Meter langen Stamm aber nicht nur entwendet, um dafür eine Auslöse in Form von Bier und Brotzeit zu kassieren. Vielmehr wollten die "Diebe" auch eine Spende für die Kemnather Kindertagesstätte. Doch mit ihren Forderungen stießen sie bei den Mockersdorfern auf taube Ohren. Diese wollten den drei Jahre alten Frühlingsboten nicht mehr zurück haben und sich lieber einen Ersatz beschaffen. Doch daran sollte das Vorhaben der Burschen und Madler nicht scheitern. Um doch noch an eine Spende für die Kinder zu kommen, boten sie den Maibaum kurzerhand im Internet auf Ebay zum Verkauf an. "Es handelt sich um eine schöne, gerade gewachsene Fichte mit wenigen Ästen. Er ist geschält und getrocknet. Er kann in Meter-Stücken oder als Ganzes abgeholt werden", posteten sie dazu. Als Startpreis für den "gebrauchten" Baum war ein Euro angegeben. Bis Donnerstagmorgen hatte allerdings niemand mitgeboten. Trotzdem konnten die Maibaumdiebe das Angebot zu ihrer vollsten Zufriedenheit beenden. Ein Kötzersdorfer Baggerbetrieb spendete 150 Euro, die der Verein noch aufstockt. Und damit nicht genug für die Kindertagesstätte: Neben dem Geld erhält sie auch den Baum. Die Spitze stellt der Verein dort heute auf. Der Rest kann die Einrichtung einmal als Kleinholz fürs Martinsfeuer oder zum Beheizen verwenden.