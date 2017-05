Vermischtes Kemnath

04.05.2017

5

0 04.05.2017

Waldeck. Vier Tage investierten Aktive der Feuerwehren Löschwitz-Kaibitz (vier), Waldeck, Schönreuth (jeweils zwei), Atzmannsberg, Unterbruck und Kemnath (jeweils einer) in einen Motorsägeführer-Lehrgang. Die Leitung lag in den Händen von Kreisbrandmeister Peter Prechtl, unterstützt von Korbinian Scherm von den Bayerischen Staatsforsten.

Neben einem theoretischen Teil im Schulungsraum im Gerätehaus standen das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung und in der Fahrzeughalle die Technik, Handhabung, Pflege sowie Reinigung der Motorsäge im Mittelpunkt. Zum praktischen Part auf dem Übungsplatz gehörten die verschiedenen Schnitttechniken sowie das Sägen mit aus- und einlaufender Kette. Besonders wichtig war das Sägen am Spannungssimulator. Zum Abschluss ging es in den Wald. Hier galt Stadtförster Klaus Färber ein besonderer Dank. Er hatte das Holz bereitstellen lassen. Geübt wurden die Baumbeurteilung, die Wahl ein sicheren Standes, Beurteilung von Spannungen im Holz und die Schnitttechniken bei unter Spannung stehendem Holz.