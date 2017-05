Vermischtes Kemnath

(mde) Ein aufmerksamer Bürger meldete am Montag gegen 15 Uhr über Notruf den Brand eines Gebüsches in einem kleinen Waldgebiet zwischen Eisersdorf und Neusteinreuth. Die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz verständigte die Feuerwehr Kemnath, die den brennenden und glimmende Holzabfallhaufen auf dem Feldweg, der direkt an das Waldstück angrenzt, schnell löschte und mit der Wärmebildkamera nachkontrollierte. Rund 20 Einsatzkräfte waren unter der Leitung des Kommandanten Peter Denz angerückt.

Auch Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther und Kreisbrandmeister Florian Braunreuther waren vor Ort, ebenso eine Streife der Polizeiinspektion Kemnath. Laut den Beamten hat der Waldbesitzer bei Forstarbeiten Äste und Streu in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt.