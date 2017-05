Vermischtes Kemnath

05.05.2017

3

0 05.05.2017

Die 150 000 Euro sind in den Augen von Landrat Wolfgang Lippert gut angelegt. So viel ließ sich der Landkreis das neue Inventar für die beiden Biologiesäle und den Biologie-Vorbereitungsraum der Realschule kosten.

(jzk) "Erstmals gibt es ausgewiesene und entsprechend ausgestattete Fachräume für das Fach Biologie an unserer Schule", freute sich Schulleiter German Helgert, als er Lippert die Räumlichkeiten zeigte. Der Anteil an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Wahlpflichtfächergruppe sei an der Schule kontinuierlich gesteigert worden. Aktuell gebe es 58 Wochenstunden Biologieunterricht. Die Auslastung dieser Fachräume liege bei 97 Prozent. In diesem Zusammenhang verwies Helgert auch auf die besondere Stellung der Realschule als MINT-21-Netzwerkschule (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mit einer personellen Förderung durch das Kultusministerium. "Die Realschule Kemnath hat echte Schmuckstücke im Inneren", sagte er. Als eindrucksvolle Beispiele führte er die Sanierung der Fachräume für Chemie, Musik und Informationstechnologie an. Die Optimierung der Ausstattung bedeute aber auch die Herausforderung, den ohnehin guten Unterricht weiterhin zu verbessern und damit auch die Leistungen der Schüler noch weiter zu steigern. "Die Schule honoriert ausdrücklich die Bemühungen des Landkreises um eine optimale Ausstattung und das gemeinsame Bemühen um Sanierungsmaßnahmen", erklärte Helgert gegenüber Lippert, der von der neuen Ausstattung sehr angetan war. Damit werden der MINT-Bereich noch mehr gestärkt, die Bildung der Schüler verbessert und somit langfristig ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Der Landkreis lasse derzeit zudem ein Gutachten zur Sanierung der Realschule erstellen, so Lippert.