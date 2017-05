Vermischtes Kemnath

25.05.2017

Läufer loben Organisatoren, Organisatoren loben Läufer und die Helfer von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz liefern gewohnt gute Arbeit: Alle Beteiligten zeigen sich am Mittwochabend von ihrer besten Seite und bescheren Kemnath einen Nofi-Lauf, an den die Stadt sicher lange denken wird. Nur das Herz-Kreislaufproblem eines Läufers trübt die Bilanz.

Dicke Tropfen auf der Stirn und ein breites Lächeln auf den Lippen. Werner Nickl ist Anstrengung anzusehen - Anstrengung und Begeisterung. Kurz nach 19:33 Uhr beendet der Bürgermeister seinen ganz persönlichen Nofi-Lauf durch seine Heimatstadt, 33:09 Minuten war er auf den 5,9 Kilometern unterwegs: "Ich hab es so genossen", schnauft Nickl hinter der Ziellinie.8300 Läufer waren gemeldet, rund 7000 machten sich tatsächlich mit dem 61-Jährigen ab 18.30 Uhr vom Start am Stadtplatz auf den Weg zum Ziel. Schnellster am Siemens-Werk ist - natürlich - Maximilian Zeus. Nach genau 18 Minuten läuft der Pirker Student ins Ziel auf dem Werks-Parkplatz. Kurz vor 20 Uhr kommen die Letzten dort an. (Ergebnisse, Bilder, Liveticker) Die schnellsten und langsamsten Läufer trennt über eine Stunde, aber sie verbindet das Lächeln beim Zieldurchlauf und die Begeisterung über die Stimmung entlang der Strecke. Bands, Musiker und Trommelgruppen, vor allem aber tausende Zuschauer nicht nur aus Kemnath, sorgen für eine Atmosphäre, die auch die Laufprofis ganz vorne im Feld von ihren normalen Wettkämpfen nicht kennen. Selbst Olympia-Sieger geraten ins Schwärmen: "Eine tolle Veranstaltung. Ich finde es großartig, wie viele Menschen der Nofi-Lauf auf die Beine bringt", sagt Eric Frenzel, der die Strecke im Feld absolviert. Dem Nordischen Kombinierer schließt sich ein Abfahrtsläufer an. "Ein Erlebnis zum Genießen", findet Kulmains Paralympics-Sieger Gerd Schönfelder, der in Kemnath fast ein Heimspiel erlebt.Das Lob geben die Veranstalter zurück. "Die Läufer haben sich toll verhalten", bescheinigt Ilona Stadler. Obwohl es am Start eng zuging und es etwas dauerte, bis alle loslegen konnten, gab es weder dort noch auf der Strecke Geschiebe oder Drängelei, hält die Marketing-Chefin der Oberpfalz-Medien fest. Mit Martin Neuhaus und Norbert Tannhäuser von den Kliniken Oberpfalz Nord hatte sie sich um die Organisation gekümmert. Für ihren Fleiß belohnt auch das Wetter die drei Organisatoren und ihr Team. Schon am Nachmittag türmten sich dunkle Wolken über dem Westen des Landkreises Tirschenreuth, wehte teils heftiger Wind. Der beruhigte sich aber pünktlich zum Start und der Regen hält sich zurück, bis sich die meisten Läufer auf den Tischgarnituren unter den Solarpanels auf dem Siemens-Parkplatz niedergelassen haben. Die wenigen, kurzen Schauer lassen sich dort leicht aushalten. Für Stimmung sorgt die Band "Partyfüchse" - vor allem aber die Belegschaft der Firma Dr. Loew Soziale Einrichtungen. Mit 268 Teilnehmern stellt die Firma die größte Laufgruppe.Entspannt bleibt es den ganzen Abend am Stützpunkt von Feuerwehr und Polizei. Michael Denz kümmert sich an der Einsatzleitung mit um die Koordination der 172 Feuerwehrleute von 16 Wehren, die die Strecke sichern. Kurz vor 21 Uhr sind alle Straßen wieder frei. "Abgesehen von einigen Unverbesserlichen, die sich nicht an Beschilderung und Anweisungen halten wollten, gab es keine Probleme", fasst Denz den Einsatz zusammen. Auch Kemnaths Polizeiinspektionsleiter Bernhard Gleißner ist zufrieden. "Natürlich gibt es Behinderungen, wenn man eine Staatsstraße sperrt." Die Schwierigkeiten haben sich aber absolut im Rahmen gehalten. "Das war schließlich die größte Veranstaltung, die wir in Kemnath jemals hatten." Die Befürchtung, die 5000-Einwohner-Stadt könnte mit annähernd der doppelten Zahl Läufern und Zuschauern überfordert sein, erweist sich dankt guter Planung als unbegründet. Auch der Einsatz ziviler Polizisten habe sich gelohnt, merkt Gleißner an. Die ertappten einen Dieb auf einem Parkplatz auf frischer Tat. Der Mann hatte an den Autos versteckte Schlüssel ausspioniert, um damit die Fahrzeuge auszuräumen. Die Polizei nahm den Mann fest.Auch die 150 Helfer des Roten Kreuzes hatten vergleichsweise wenig zu tun, bestätigt Markus Münchmeier. Dennoch muss der Einsatzleiter des Sanitätsdiensts den negativen Ausreißer des Nofi-Laufs 2017 vermelden: Ein Sportler erlitt auf der Strecke einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dem BRK-Sanitätsdienst gelang es, den Mann wiederzubeleben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Bayreuther Keankenhaus. Am Abend soll sein Zustand stabil sein. Ansonsten vermeldet der Bericht der Sanitäter bis zum Abbau der Ausrüstung um 21 Uhr 39 Einsätze. Dabei handelt es sich um leichtere Fälle von Kreislaufschwierigkeiten und klassischen Laufverletzungen wie umgeknickte oder gestauchte Knöchel. Auch dank der kreislauf-freundlichen nicht zu heißen Witterung müssen die Helfer wenig häufiger eingreifen, als sie selbst einkalkuliert hatten.