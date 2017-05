Vermischtes Kemnath

01.05.2017

0 01.05.2017

"Der heilige Georg, der Patron unserer Filialkirche, hatte einen starken Glauben", betonte Stadtpfarrer Konrad Amschl beim Festgottesdienst zum Patrozinium in der Filialkirche Oberndorf.

Oberndorf. (jzk) Der heilige Georg stammte aus Kappadozien in Griechenland und wurde um das Jahr 280 geboren. Schon in jungen Jahren wurde er Soldat. In der Armee des römischen Kaisers Diokletian war er ein hoher Offizier. Er war ein überzeugter Christ und bekannte sich standhaft zu seinem Glauben. Während der grausamen Christenverfolgung machte er dem Kaiser Vorwürfe. Dieser ließ ihn gefangen nehmen und um das Jahr 303 zu Tode foltern. Im Altertum und im christlichen Mittelalter wurde er von allen Märtyrern am meisten verehrt.Auch in diesem Jahr wurde das Patrozinium in Oberndorf feierlich begangen. Um 8 Uhr hatten sich vor der Stadtpfarrkirche Stadtpfarrer Konrad Amschl, Lektor Hans Steinkohl und zahlreiche Gläubige zur Prozession nach Oberndorf versammelt. Dort wurden sie um 8.30 Uhr am Ortseingang erwartet und zu den Klängen der Stadtkapelle Kemnath und mit Böllerschüssen zur Filialkirche geleitet.Im Altarraum stellten sich die Fahnenabordnungen der Freiwilligen Feuerwehren von Höflas-Oberndorf und Kötzersdorf und vom Schützenverein Silberbach aus Kaibitz auf. Unter der Leitung von Josef Zaglmann umrahmte der Kemnather Kammerchor den feierlichen Gottesdienst mit passenden Liedern. Als Volksgesang wurden zwei Lieder zu Ehren des heiligen Georg gesungen. Nach dem Segen erklang das feierliche "Großer Gott, wir loben dich".Anschließend versammelten sich die Gottesdienstbesucher beim Kriegerdenkmal, wo Amschl für die Gefallenen beider Weltkriege ein Segensgebet sprach. Während des Bläserchorals feuerte Max Popp drei Böllerschüsse ab.In diesem Jahr war der Schützenverein Silberbach mit der Organisation betraut. Deshalb dankte Vorsitzender Florian Traßl allen, die zu der würdigen Gestaltung des Kirchenpatroziniums beigetragen haben.Anschließend machte sich Amschl mit den Kemnathern wieder auf den Rückweg zur Stadtpfarrkirche, wo er um 10.30 Uhr die Familienmesse zelebrierte. Die Vereine ließen den Vormittag bei einem zünftigen Frühschoppen im Landgasthaus Busch in Kötzersdorf ausklingen.