Vermischtes Kemnath

03.09.2016

212

In Waldeck bei Kemnath hat es offenbar jemand gezielt auf einen Autofahrer abgesehen. In nur drei Wochen wurden die Radbolzen am Auto des Mannes zwei Mal gelockert. Jetzt liegt der Fall bei der Polizei.

Vermutlich vorsätzliche Manipulation

Laut Polizeibericht bemerkte der Besitzer eines Skoda Fabia bereits am 12. August bei einer Fahrt auf der Autobahn, dass an zwei seiner Reifen die Radbolzen locker waren. Allerdings dachte er hier noch, die Bolzen hätten sich von selbst gelockert.Drei Wochen später allerdings, also in der vergangenen Woche, habe er bei einem Reifenwechsel bemerkt, dass wieder an einem Rad die Bolzen locker waren. Daraufhin habe er alle Räder kontrolliert und an einem weiteren Rad lockere Bolzen festgestellt, so die Polizei. Es sei daher davon auszugehen, dass ein unbekannter Täter die Bolzen vorsätzlich gelockert habe.Das Fahrzeug war zu beiden Tatzeiten in Waldeck am Oberen Markt geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich mit der Polizeiinspektion Kemnath, Telefonnummer 09642/9203-0, in Verbindung zu setzen.