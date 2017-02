Vermischtes Kemnath

12.02.2017

Unter dem Motto "Alles außer Rand und Band - Kemnath fest in Narrenhand", bot der Fortschauer Carnevals Club (FCC) bei seiner Prunksitzung in der Kemnather Mehrzweckhalle ein buntes Programm.

(jzk) Das Prinzenpaar Prinz Bernhard I und Prinzessin Anja I. meisterte seine Auftritte mit Bravour. Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte während der fast fünfstündigen Sitzung. Die Büttenreden, die Sketche, humoristischen Einlagen und die schmissigen Garde- und Schautänze kamen bei den Zuschauern glänzend an.Zu den Klängen der Nationalhymne nahm Bertram Dürrschmidt die Politiker aufs Korn. "Was ich auch anfang, es geht alles schief", klagte Erika Scherm, die als Pechvogel von vielen Missgeschicken verfolgt war. Bei dem Sketch "Das Quiz" hatte es Barbara Dürrschmidt als Moderatorin schwer, dem Kandidaten ("Keine Feier ohne Meier") selbst bei den simpelsten Fragen die richtigen Antworten zu entlocken.Möglichst billig sollte die Heiratsanzeige sein, die ein Ökobauer (Bernhard Rahn) bei der Redakteurin (Barbara Dürrschmidt) aufgab. Drastische Sparmaßnahmen ergriff der Altenpfleger (Michael Schiedlofsky) bei den Senioren Erika Scherm, Gottfried Bäuml, Bernhard Rahm und dem Ehepaar Dürrschmidt bei der Morgentoilette im Altenheim.Einer der Höhepunkte war sicherlich der umjubelte Auftritt des Gstanzlsängers Lucky. Zwischen den einzelnen Auftritten der FCC-Aktiven gab es immer wieder Erholungsphasen für die Lachmuskeln, wenn Stimmungskanone Walter Kobel zum Tanz aufspielte. Er verstand es ausgezeichnet, die Stimmung anzuheizen. Fantasievolle Kostüme, fetzige Musik und mitreißende Tanzeinlagen rissen die Zuschauer immer wieder zu Beifallsstürmen hin. Die Prinzengarde der Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas bot den tollen Schautanz "Der Brandner Kasper und das Spiel vom ewigen Leben".Das Tanzmariechen Sarah wirbelte über die Bühne, dass es eine wahre Freude war. Viel Akrobatik und tolle Hebefiguren hatten die Tänzerinnen und Tänzer von Phoenix TuS Marktredwitz eingebaut. Klasse waren auch die Prinzengarde und die Happy Dancers von der Faschingsgesellschaft Schwarz-Weiß Bayreuth. Zwischendurch ehrte Gernot Schöpf vom Faschingsverband Franken Barbara und Bertram Dürrschmidt mit der Ehrennadel in Gold. Auch Thomas Lauber wurde ausgezeichnet.Dass Bürgermeister Werner Nickl vor kurzem Großvater und Sitzungspräsident Ronald Ott Vater geworden waren, bedachten die Zuhörer bei der Ordensverleihung an die Ehrengäste mit Sonderbeifall. Andreas Dürrschmidt und Nicole Gabriel sorgten für einen reibungslosen technischen Ablauf.