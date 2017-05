Vermischtes Kemnath

04.05.2017

5

0 04.05.2017

Die Schwarzkittel leben gefährlich im Guttenberger Revier. Jagdpächter Rainer Bayer berichtet der Genossenschaft von 21 erlegten Sauen. Besonders bleibt ihm dabei der 19. September 2016 in Erinnerung.

Mehr Schäden wegen Wölfe

Hunde an die Leine

Guttenberg. Unter den 21 Tieren sei dreimal eine Überschreitung des Becquerel-Grenzwerts festgestellt worden. Zur Strecke brachte er auch sein 100. Stück Schwarzwild. Daher sei der Tag im September für ihn ein kleiner Meilenstein gewesen. Das sei mit einer Brotzeit gefeiert worden. Auch die kleine Aufmerksamkeit in Form einer Wildsau aus Holz, die ihm die Jagdgenossen dazu überreichten, habe hat ihn sehr erfreut. Neben zwei Stück Rotwild wurden neun Krähen, zwei Eichelhäher und ein Graureiher erlegt. Ein Biber fiel dem Straßenverkehr zum Opfer.Beim Rehwild sei der Abschussplan mit 16 Stück erfüllt worden. Hier bat er die Landwirte, ihn vor dem ersten Schnitt zu verständigen, um Maßnahmen zum Schutz der Kitze treffen zu können. Beim Raubwild wurden zwölf Füchse und zwei Marder erlegt. Wer auf seinem Hofgrundstück solche Tiere beobachtet, sollte das melden, da dann Kastenfallen - derzeit stehen fünf zur Verfügung - aufgestellt werden können.Künftig müsse man über kurz oder lang mit Wölfen im Revier rechnen, da diese schon auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gesichtet worden seien. Die Folge dürfte sein, dass sich Rot- und Schwarzwild zu immer größeren Rudeln und Rotten zusammenschließt. Deswegen werden Schäden in Feld und Wald enorm zunehmen, befürchtete Bayer.Eine gezielte Bejagung an Kirrplätzen werde immer schwieriger. Das Rehwild halte sich vermehrt im Feld und weniger im Wald auf. Hundeführer ließen ihren Jagdhund bei Drückjagden nicht mehr frei laufen, aus Angst diesen zu verlieren. Am Ende werden es wieder Jagdpächter und -genossen sein, die sich mit den Wildschäden auseinandersetzen müssen, meinte der Waidmann. Dagegen begrüße er es, wenn Spaziergänger ihre Vierbeiner anleinen würden. Sie schadeten sonst nicht nur dem Wild, sondern ließen ihre Haufen in Wiesen und Feldern zurück. Bayers Dank galt den Jagdgenossen für die Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Winterfütterung sowie seinen Mitjägern Andreas Eberl und Peter Götzl.Von einen ruhigen Jagdjahr mit nur einer Vorstandssitzung sprach Vorsteher Hans Reindl. Wegebaumaßnahmen in Schweißenreuth und am Hardt in Guttenberg erfolgten ebenso wie das Ausputzen einiger Gräben und eine Pflanzaktion mit Obstbäumen. Material zum Ausbessern von kleineren Wege stehe im Steinbruch zur Verfügung. Von den sieben Weidezäunen wurden sechs eingesetzt.Der Abschussplan ist gleich geblieben. Gespräche wegen eines Abrundungsvertrages mit der Jagdgenossenschaft Schadenreuth im Bereich der Kornwiesen waren nicht erfolgreich, weil diese kein Interesse hatte. Die Jagdbehörde in Tirschenreuth habe für den Abschussplan 2016 eine verbindliche Angabe für die Gesamtfläche des Reviers nach befriedeten Flächen sowie der Anteil von Acker, Wiesen und Wald angefordert. Dies sei anhand des Jagdkatasters erledigt worden, berichtete Reindl.Nach dem Protokoll von Schriftführer Hans Steinkohl sprach Schatzmeister Michael Schatz von einem zufriedenstellenden Kassenstand, was Thomas Schraml bestätigte. Die Jagdgenossen hatten 2016 beschlossen, vom Jagdpachtschilling 2000 Euro für den Wegebau zurückzulegen und bei Bedarf ein Weidezaungerät anzuschaffen. Für heuer ist ebenfalls eine Rücklage zu schaffen und bei der nächsten Jagdversammlung über die Verwendung zu beschließen.Reindl dankte dem Jagdherrn für die gute Betreuung des Reviers und für die gute Zusammenarbeit sowie der Stadt Kemnath für die Übernahme der anteiligen Kosten beim Wegebau. Bürgermeister Werner Nickl, der sich entschuldigen ließ, sagte weiterhin Unterstützung zu.