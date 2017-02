Vermischtes Kemnath

09.02.2017

Kötzersdorf. Auf den Hund gekommen sind sie auch im vergangenen Jahr nicht: Der Mitgliederstamm des Allgemeinen Rassehundzüchter- und -liebhabervereins (ARZLV) ist weiter gewachsen, der Terminkalender fürs junge Jahr gut gefüllt und auch finanziell ist alles im Lot. Dementsprechend "mopsfidel" war die Stimmung bei der Hauptversammlung im Gasthof Busch.

Zwar habe man im Laufe des Vorjahres sieben Mitglieder verabschiedet, im Gegenzug aber auch zehn neue Freunde, darunter drei Züchter, willkommen geheißen. Bis zur Hauptversammlung hätten drei weitere Beitrittswillige aus Nürnberg und Neuburg an der Donau angeklopft, berichtete Vorsitzender Peter Jahn. Höhepunkt sei wieder die Kötzersdorfer Hundeschau mit rund 40 Vierbeinern der verschiedensten Rassen gewesen. In bester Erinnerung bleibe aber auch das Sommernachtsfest mit Grillabend in Trabitz, das längst kein bloßer Mitgliedertreff mehr sei. "Ohne unseren schon traditionellen Abstecher zum Kemnather Wiesenfest im August und den Kegelabend im September durfte der Sommer nicht vergehen", setzte Jahn seinen Rückblick fort. Etwas für Feinschmecker sei das Kirchweihessen im Oktober gewesen. Wie gewohnt klang das Jahr mit der Vereinsweihnachtsfeier aus.Für 2017 hoffte Peter Jahn auf verlässlich frühlingsgemäße Wetteraussichten für den 30. April, damit man nicht wie im Vorjahr das Maifest absagen müsse, das ab 16 Uhr bei Familie Jahn in Trabitz steigen soll. Zum Trabitzer Gemeindefußballturnier am 10. Juni wolle der ARZLV eine eigene Elf stellen, für den 18. Juni sei die Hundeausstellung in Kötzersdorf und für den 22. Juli das Sommernachtsfest in Trabitz vorgemerkt. Gekegelt werde in Waldeck am 22. September, und am 14. Oktober heiße es in Kötzersdorf "ARZLV hout Kirwa".Die nächsten Monatstreffen im Gasthof Busch, zu denen alle Hundefreunde willkommen sind, finden am 17. Februar, 17. März und 21. April statt. Über weitere Vereinstermine informiert die Website www.arzlv.de.