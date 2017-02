Vermischtes Kemnath

17.02.2017

Die Königlich-privilegierte Schützengesellschaft 1599 hält ihr neues Vereinsheim in Schuss. In über 500 Stunden haben die Mitglieder den Sommer über das ehemalige Wanderheim umgebaut und saniert. Die Arbeiten sind aber noch längst nicht beendet.

Neuwahlen und Ehrungen Stellvertreter von Schützenmeister Martin Zenker bleibt Hermann Pelka, Kassier ist wieder Georg Märkl. Sie wurden ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie Schriftführerin Regina Kraitzek. Dem Gesellschaftsausschuss gehören weiterhin Georg Witt und Dieter Kill an. Die Neuwahlen leiteten Johannes Ponnath, Georg Witt und Dieter Kill.



Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Walter Sollfrank, Johann Brunner und Walter Günther Urkunden und Ehrennadeln in Silber geehrt. Schon 40 Jahre halten Otto Beck, Wolfgang Heser und Hermann Pelka den Schützen die Treue. Dafür gab es von Schützenmeister Zenker neben einer Urkunde die Ehrennadel in Gold.

Schützenmeister Martin Zenker berichtete in der Generalversammlung von den bisherigen Maßnahmen. Um das in die Jahre gekommene Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen, mussten die Innenisolierung und die Fenster ersetzt, die Heizungsanlage und die Elektroinstallation komplett erneuert werden. Ebenso verlegten die Helfer neue Fußböden. Zenker dankte der Stadt, die dem Verein das Gebäude vermietet habe, sowie allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung bei den zurückliegenden Arbeiten.Die bisher gemieteten Räume im Sportheim mussten wegen Eigenbedarfs des Sportvereins aufgegeben werden. In einem weiteren Abschnitt soll, wieder weitgehend in Eigenleistung, ein Schießstand angebaut werden. Hierzu erfolgte die einstimmige Zustimmung der Mitglieder. Zenker wünschte sich, dass deren Engagement auch bei den noch ausstehenden Vorhaben anhält.In seinem Rechenschaftsbericht skizzierte Zenker das Geschehen im Jahr 2016. Neben einer Vielzahl von kleineren Aktivitäten beteiligten sich die Schützen an der Fronleichnamsprozession und am Volkstrauertag. Das jährliche Vereinsfest im Garten der Familie Kill stand ebenso im Kalender sowie das Dreikönigsschießen. Aufgrund des noch fehlenden Schießstandes war dieses nur mit einem Lichtgewehr möglich.Kassier Georg Märkl erklärte, dass die Bautätigkeiten die Vereinskasse geschmälert haben, der Verein jedoch sparsam mit seinen eher geringen Einnahmen umgehe und daher über die Jahre hinweg eine solide finanzielle Grundlage für den vorgesehenen Anbau geschaffen habe.Über die sportlichen Aktivitäten berichtete Schießleiter Wolfgang König. Bester Luftgewehrschütze der Männer bei den Vereinsmeisterschaften war Georg Witt mit 342 Ringen. Ihm folgten Wolfgang König (342) und Martin König (335). Beste Dame war Regina Kraitzek (295). Bei den Luftpistolenschützen lag Gerd Kraitzek (342) vor Martin Zenker (335) und Georg Witt (297). Amtierender Schützenkönig 2016 ist Wolfgang König (225-Teiler) vor Gerd Kraitzek (231) und Martin Zenker (269).Schützenliesl 2016 wurde Ingrid König (611) vor Regina Kraitzek (789-T). Bei den Gaumeisterschaften belegte bei Luftpistolenschützen Andreas Kraitzek (347) Platz sechs, in der Seniorenklasse kam Gerd Kraitzek (330) auf Rang fünf.