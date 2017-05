Vermischtes Kemnath

14.05.2017

88

0 14.05.201788

Das zweite SeaLight-Fest ist der Höhepunkt des Veranstaltungsreigens des KEM-Verbandes. Die Illumination am Seeleiten-Park zieht die Menschenmassen an. Gut, etwas Hilfe von oben ist auch dabei.

Kemnath. (bkr) Den Veranstaltern bescherte der Samstagabend angenehme und frühlingshafte Temperaturen von 15 Grad. Die spektakuläre Mischung aus Unterhaltung, Schau, kulinarischen Angeboten und Vergnügen zeigte - in buntes Licht getaucht - auf dem Seeleiten-Park und entlang des Stadtweiherufers zudem die außergewöhnliche Vielfalt der Geschäfts- und Vereinswelt. Begleitet von fetziger Musik der Live-Band "Take Red", lockte insbesondere eine farbenprächtige Lasershow. An ihr begeisterten sich ebenso viele Patienten des angrenzenden Krankenhauses.Und wenn man schon am Wasser ein farbenfrohes Seefest feiert, dann schwelgen die Gedanken ganz schnell ab zu einer Kreuzfahrt auf dem Meer. Eine solche gab es bei der Tombola zum Lospreis von zwei Euro als ersten Preis zu gewinnen. Nieten gab nicht, nur Gewinner. Denn der Erlös kommt zudem der "Aktion Lichtblicke" zugute. Hier dürfen sich Menschen freuen, die an dem wunderschönen Fest nicht teilnehmen konnten.Die Geschäftsleute der Stadt präsentierten nicht nur ihre Angebote. Laserstrahlen ließen Firmenlogos in den unzähligen kleinen Wassertröpfchen eines Hydro-Schildes im Stadtweiher dekorativ aufleuchten. Weniger entzückt waren einige Fußgänger. Wegen der totalen Sperrung der Amberger Straße hätten sie für einen Spaziergang in die Innenstadt Eintritt zahlen sollen. Sie hätten sich hier einen Gehstreifen gewünscht. Vielleicht beim nächsten SeaLight-Fest, auf das jetzt schon wieder viele warten.