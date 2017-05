Vermischtes Kemnath

21.05.2017

7

0 21.05.2017

(jzk) Zu einer Reise nach Bamberg hatte Seniorenbeauftragter Franz Schwemmer die Senioren aus Kastl, Kemnath und Erbendorf eingeladen.

"Die mit ihren 73 000 Einwohnern größte Stadt Oberfrankens ist seit 1993 Unesco Weltkulturerbe", erfuhren die Ausflügler vom Stadtführer. "Die alte Bischofsstadt hatte früher großen Zulauf, weil keine Steuern erhoben wurden." Sie besteht aus Bergstadt, Inselstadt mit Klein-Venedig sowie Gärtnerstadt und repräsentiert in einzigartiger Weise die auf frühmittelalterlicher Grundstruktur entwickelte mitteleuropäische Stadt.Die altfränkische Kaiser- und Bischofsstadt blieb fast vollständig von Kriegsschäden verschont. So können historische Sehenswürdigkeiten und Gebäude mit barocker Prachtarchitektur heute noch bestaunt werden. Von den 100 Kirchen in Bamberg wurde nur eine einzige im Krieg zerstört. Bei herrlichem Sommerwetter probierten einige in der Mittagspause auch Schlenkerla und Rauchbier.