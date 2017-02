Vermischtes Kemnath

13.02.2017

Ein "Mini-Veitshöchheim" ist der Seniorenfasching des Landkreises Tirschenreuth in der Mehrzweckhalle. Die Auftritte und Einlagen brauchen sich hinter denen in Franken nicht zu verstecken.

(jzk) Die Organisatoren vom Fortschauer Carnevalsclub (FCC) erwiesen sich als perfekter Gastgeber. Sitzungspräsident Ronald Ott hieß etwa 500 Senioren aus dem ganzen Landkreis willkommen. Mehrere Pflegekräfte kümmerten sich um die Frauen und Männer aus den Seniorenheimen in Kemnath, Plößberg und Erbendorf. Manche Teilnehmer erinnerten sich noch an ihre Kinder- und Jugendzeit, als sie in Sachen Fasching in ihren Heimatorten noch Pionierarbeit für Veranstaltungen in der "fünften Jahreszeit" leisteten.Für drei kurzweilige Stunden sorgten die Faschingsgesellschaft Tursiana Tirschenreuth, der Faschingsverein Rosamunde Mähring, der Waldecker Carnevalsverein (WCV), der Carnevalsclub Fortschau, die Tanzgruppe TSV Krummennaab, der Gaudiwurm Mitterteich, die Faschingsvereinigung Mitterteich, die Tanzgruppe TuS Mitterteich, die Faschingsgesellschaft Wiesau Weiß-Blau und der TSV Reuth, Sektion Prinzengarde.Über 250 Aktive warteten mit 20 Programmpunkten auf. Von Nachwuchsgruppen wie der WCV-Wichtelgarde bis hin zu den fast schon artistischen Schautanzgruppen klappte alles wie am Schnürchen. Fantasievolle Kostüme, fetzige Musik und mitreißende Tanzeinlagen rissen die Zuschauer immer wieder zu Beifallsstürmen hin. Das Tanzpaar Theresa und Jonas von der Faschingsgesellschaft Weiß-Blau Wiesau wirbelte über die Bühne. Walter Kobel unterhielt die Gäste nicht nur mit Stimmungsliedern, sondern auch mit Oldies und Evergreens. Er brachte es sogar fertig, stellvertretenden Landrat und Bürgermeister Roland Grillmeier (Mitterteich) sowie Kemnaths Rathauschef Werner Nickl zur musikalischen Früherziehung auf die Bühne zu locken und ihr Rhythmus- sowie Taktgefühl zu prüfen. In den beiden Pausen lud Kobel zu Tanz- und Schunkelrunden ein.Viel Beifall erhielten die fünf Aktiven vom FCC für den Sketch "Sparmaßnahmen im Altenheim". Auch das Wiesauer Seniorenprinzenpaar Otto I. (Otto Geyer) und Ulrike I. (Ulrike Geyer-Rosenthal) genoss die tollen Aktionen in vollen Zügen. Fleißige Helferinnen sorgten eifrig für das leibliche Wohl der Gäste mit Getränken und köstlichen Schmankerln aus der Küche von Armin Schinner.Im nächsten Jahr sind alle am 28. Februar zum Seniorenfasching des Landkreises im Kettelerhaus in Tirschenreuth eingeladen.