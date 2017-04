Vermischtes Kemnath

25.04.2017

26

0 25.04.201726

Die Löschwitzer Kegler bauen weiter auf einen stabilen Vorstand. Der Verein ist rundum gesund, sportlich erfolgreich und hat kräftig in die Kegelbahn investiert.

Der neue Vorstand Die von Albert Schöpf geleiteten Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Andreas Braunreuther, Stellvertreter Alexander Kastner; Kassierin Norma Traßl (neu), Stellvertreterin Rosa Kastner; Schriftführerin Petra Götz; Sportwart Christian Kastner, Stellvertreter Peter Merkl; Damensprecherin Christiane Bäuml, Stellvertreterin Claudia Braunreuther; Beisitzer Andrea Müller, Marius Böhm, Kassenprüfer Jürgen Pröll und Waltraud Merkl. (ak)

Löschwitz. 33 "Gut Holz"-Mitglieder hörten in der Jahreshauptversammlung in der Kegelstube die Rechenschaftsberichte. Den Anfang machte nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder Vorsitzender Andreas Braunreuther. Nach seinem Jahresbericht zählen die Kegler nach einem Neuzugang 27 aktive und 44 passive Mitglieder. Am Sportbetrieb nahmen jeweils zwei Damen- und Herrenteams sowie eine gemischte Mannschaft teil. Die Herren II schafften als Vizemeister den Aufstieg in die Kreisklasse C, alle anderen den Ligaerhalt.Vertreten war "Gut Holz" bei den Sitzungen des Vereinsverbandes Kastl, allen örtlichen Vereinsfesten und Geburtstagen, bei einer Hochzeit von Mitgliedern und beim Neujahrsempfang der Kommune. Der Vorstand traf sich monatlich zur Ausschusssitzung. Die Aktiven erhielten Sweatshirts und die Kegelanlage einen neuen Vierpass. Weitere Aktivitäten waren das Maibaumaufstellen, ein sehr gut besuchter italienischer Abend mit Pizzabäcker, Krenfleischessen und Besuch des Weihnachtsmarkts auf Gut Wolfgangshof.Roland König organisierte die interne Mini-WM, die auch 2017 stattfindet. Viele Starter nahmen am Weihnachtskegeln teil. Braunreuthers Dank galt den Vorstandskollegen für die tatkräftige Unterstützung, den Mitgliedern für den Zusammenhalt und Alexander Kastner für die Pflege der Homepage.Die scheidende Schatzmeisterin Betty Schöpf gab einen detaillierten Kassenbericht. Haupteinnahmequellen waren Mitgliedsbeiträge, Festerlöse und Betrieb der Kegelstube. Bei den Ausgaben schlug neben Verbandsbeiträgen die Reparatur der Kegelbahn zu Buche. Dazu wurden neue Kugeln sowie Jacken angeschafft. So verbuchte die Vereinskasse bei immer noch hohen Rücklagen ein deutliches Jahresminus. Revisor Andreas Schindler bestätigte eine lückenlose Führung der Belege.Alexander Kastner teilte mit, dass Ende Mai auch Vereinsvertreter mit 18 Bürgern am Zweitageseminar der Dorferneuerung zum Thema "Neues Gemeinschaftshaus" teilnehmen werden. Der Vorsitzende gab bekannt, dass am Freitag, 5. Mai, eine Weinprobe stattfindet. Der Wunsch, einen Vereinsfasching zu veranstalten wurde aufgenommen. Mit einem Blumenstrauß dankte der Verein der scheidenden Kassierin Schöpf für jahrelange, tadellose Arbeit.