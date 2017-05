Vermischtes Kemnath

15.05.2017

0 15.05.2017

Coole Moves, heiße Rythmen und tolle Musik - das ist Hip-Hop-Dance. Seit rund sieben Jahren gibt es das in der Region einmalige Angebot in Kemnath. Was dort die Jugend und Trainer Akin Yilmaz auf die Beine stellen, interessiert auch einen deutschen Meister.

Neun Jungs und 14 Mädchen zeigten am Samstag im Sportheimsaal, was sie in den vergangenen Wochen mit ihrem Trainer einstudiert hatten. Dazu präsentierte der deutscher Meister im Hip-Hop, der 17-jährige Timo Lotter aus Marktredwitz, Teile seines Programms. Viele Eltern und Freunde fanden sich auf Einladung des SVSW-Gesundheitsclubs und Balance zum Auftritt zum Kursabschluss ein. Die Zuschauer waren begeistert - insbesondere von den neun Tänzern - die auf der Bühne die unterschiedlichsten Stilrichtungen vorführten.Der 28-jährige Coach hatte die Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 21 Jahren wieder bestens auf diese Performance vorbereitet. Die Mädchen der Gruppen "Teens" und "Adults" begannen mit einer Modenschau. Unter den Titel "Catwalk-Performance by Girls" traten Milena Bauer, Nina Pester, Ann-Kathrin Pscherer, Anica Wörl sowie Katharina Kopp, Marie Prechtl, Johanna Schindler, Jasmin Schusser, Leonie Stich, Anika Wittmann und Lena Zetlmeisl auf.Es folgte ein cooler Auftritt der "Teens" mit Milena Bauer, Andreas Kahl, Nina Pester, Ann-Kathrin Pscherer, Vinzenz Schöcklmann, Jonas Stauber, Laurenz Stich und Anica Wörl. Die Gruppe "Kidilicious" mit Tizian Bäuml, Juliana Dornheim, Emma Hagen, Alina und Vico Kastner, Ann-Catrin Manze sowie Lena und Luis Sewell zeigten lässig ihren Hip-Hop-Mix.Höhepunkt des Nachmittags war die Einlage von Timo Lotter. Er hatte vor einer Woche am Dance-your-Style-Contest in Weiden teilgenommen und in der Kategorie Solotänzer Erwachsene den zweiten Platz erreicht. Für seine gekonnten Moves und einzigartigen Schrittfolgen erhielt der Marktredwitzer lange Applaus.Die "Adults" tanzten nach einem Mix aus "Old School", " Hip Hop" und "New Style". Auf der Bühne standen Katharina Kopp, Marie Prechtl, Johanna Schindler, Jasmin Schusser, Leonie Stich, Anika Wittmann und Lena Zetlmeisl. Zum Schluss präsentierten sich alle Mitwirkenden auf und vor der Bühne zu einem gemeinsamem Überraschungstanz zum Song "Beat it" von Michael Jackson.Organisatorin Uschi Prechtl dankte Trainer Akin Yilmaz und Timo Lotter mit einem Geschenk sowie den Kindern und Jugendlichen mit rosa und weißen Rosen für ihre Auftritte. Blumen gab es für Anika Wittmann für sieben Jahre Treue. Sie ist seit Januar 2010, also von Beginn an, beim Hip-Hop-Dance dabei. Wie und wann es nach der Sommerpause weitergeht kann, bei Uschi Prechtl, Telefon 09642/8386, oder per E-Mail an uschi@balance-yoga.eu erfragt werden.