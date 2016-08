Vermischtes Kemnath

30.08.2016

In Kemnath fand am Dienstagmorgen ein Mann seinen Rasenmäherbulldog nicht an der Stelle wieder, an der er ihn am Vortag abgestellt hatte. Das Gerät war 150 Meter entfernt und komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei berichtet, stellte ein 58-Jähriger aus dem Stadtgebiet seinen Rasenmähertraktor am 29. August in den frühen Abendstunden in der Verlängerung der Steinwaldstraße auf einem Wiesengrundstück ab. Für den nächsten Tag hatte er Rasenmäharbeiten in der näheren Umgebung geplant. Der Mann sicherte seinen Aufsitzmäher mit einer Kette und einem Vorhängeschloss am Lenkrad. Am folgenden Tag, gegen 9 Uhr, musste der 58-Jährige feststellen, dass das Arbeitsgerät verschwunden war. Bei seiner Suche in der näheren Umgebung fand er dann den Rasenmähertraktor auf dem Verbindungsweg nach Kuchenreuth. Etwa 150 Meter vom Diebstahlort entfernt, unweit der Fatimakapelle.Der Aufsitzmäher stand mitten auf dem Weg und war total ausgebrannt. Bislang wird von der Polizei Kemnath davon ausgegangen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter den Rasenmähertraktor entwenden wollten. Möglicherweise infolge eines technischen Defekts, eventuell beim Kurzschließen des Traktors, geriet dieser dann in Brand und wurde von den Tätern stehen gelassen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann jedoch auch nicht völlig ausgeschlossen werden. Möglicherweise um Spuren des Diebstahls zu vernichten, nachdem der Traktor nicht abtransportiert werden konnte. Die Beamten warten hier noch das Ergebnis der Spurensicherung ab. Der Rasentraktor hatte noch einen Wert von mindestens 500 Euro.Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Kemnath unter der Telefonnummer 09642/92030 entgegen.