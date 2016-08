Vermischtes Kemnath

Auf der TIR 28 zwischen Atzmannsberg und Hessenreuth kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Traktorfahrer und einem Motorradfahrer. Der Biker verletzte sich am Sprunggelenk.

Am 29.August, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus dem Gemeindebereich Kemnath mit seinem Traktor die TIR 28 zwischen Atzmannsberg und Hessenreuth. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Traktorfahrer auf der Strecke nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein nachfolgendes Motorrad, das von einem 44-Jhrigen, ebenfalls aus dem Gemeindebreich Kemnath, gesteuert wurde setzte zur gleichen Zeit zum Überholen an.Der Motorradfahrer stieß dabei gegen die Frontladerschaufel des Traktor und kam zu Sturz und blieb im Straßengraben liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Atzmannsberg und Rettungsdienst waren vor Ort. Der Motorradfahrer erlitt eine Fraktur am Sprunggelenk und wurde in das Klinikum Weiden eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Am Traktor entstand kein Sachschaden.