Vermischtes Kemnath

05.02.2017

05.02.2017

Für die Verantwortlichen dürfte es am Samstag ein gelungener Start gewesen sein: Rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren gekommen, um sich für den Erhalt des Falkenstein-Parks in Kemnath einzusetzen und dies mit ihrer Unterschrift zu bekräftigen. Wie berichtet, möchte der BRK-Kreisverband Tirschenreuth, dem der Park gehört, auf einer Teilfläche des Geländes eine Appartementanlage mit Tagespflege errichten. "Wir wollen dieses Projekt keinesfalls verhindern, denken aber, dass es auch andere Orte gibt, um es umzusetzen", meint Gabi Zaus, die die Unterschriftenaktion mit Uta Wigger, Florian Hage und Josef Heindl initiiert hat. Das Ganze habe auch nichts mit Parteipolitik zu tun, es gehe allein um die Sache. Dies wird auch in dem Text deutlich, der den Unterschriftenlisten voransteht: "Ich möchte, dass der Falkensteinpark mit seinem alten Baumbestand in voller Größe erhalten und als Naherholungsgebiet für alle Altersgruppen aufgewertet wird. Ich appelliere an die politisch Verantwortlichen und den Grundstückseigentümer, sich dafür einzusetzen." Die Initiatoren sehen in dem Park ein "Juwel" und eine "grüne Lunge". "Jeglicher bauliche Eingriff würde den Charakter und die Funktion des Parks unwiederbringlich zerstören", führt Zaus aus. Die Unterschriftenlisten liegen ab sofort an folgenden Stellen aus: Gemeinschaftspraxis Hage/Cronenberg/von Mackensen, Vorstadt-Apotheke, Stadt-Apotheke, Der Bücherladen, Biokiste sowie Eisen Lautner. Eintragungen sind bis zum 20. Februar möglich, anschließend sollen die Listen an die Vertreter des BRK sowie der Stadt Kemnath überreicht werden. Bild: stg