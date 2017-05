Vermischtes Kemnath

08.05.2017

(jzk) "Welche Teufelskreise begegnen mir in meiner Familie?" und "Wie kann ich sie durchbrechen?" waren zwei Fragen, die Andrea Gebhard vom Themenfrühstück im Familienzentrum Mittendrin ansprach. Die Erzieherin und Mutter von vier Kindern berichtete in gemütlicher Runde von ihren persönlichen Erfahrungen in ihrer Familie. "Vermeiden Sie negative Teufelskreise", riet sie den Teilnehmerinnen. Diese könnten zur Resignation bei den Eltern und zu Aggressionen bei den Kindern führen. Das Kind sammle ungünstige Erfahrungen, die die Verhaltensprobleme verstärken.

Teufelskreise sollten rechtzeitig erkannt und analysiert werden. Wenn eine Situation in der Familie wieder einmal eskaliert sei, sollten sich die Eltern fragen, wie ist es dazu kommen konnte. "Sich immer wieder ganz bewusst Zeit für das Kind nehmen und damit die Beziehung zum Kind stärken, sollte ein Grundsatz in der familiären Kindererziehung sein", regte die Referentin an. Allerdings müssten die Eltern auch dafür sorgen, dass es ihnen selber gut geht.Sehr ratsam sei, mit dem Partner rechtzeitig ein Notfallprogramm zu erarbeiten, das man anwenden kann, bevor man in die Abwärtsspirale gerät und sich die Situation zuspitzt. Immer wieder besprach Gebhard mit den Zuhörerinnen kritische Familiensituationen und ermunterte sie zum Erfahrungsaustausch.