Vermischtes Kemnath

29.01.2017

Ein voller Saal, ein tolles Programm und eine fantastische Stimmung: Der Waldecker Carnevalverein (WCV) brannte am Samstag ein Feuerwerk der guten Laune ab.

Etliche Ehrengäste

Lautstark Zugabe gefordert

Waldeck. Das Publikum im voll besetzten Schrembs-Saal feiert mit Begeisterungsstürmen das Programm. Die Mini-, Jugend- und Prinzengarde zeigten tolle Garde- und Schautänze, und alle Aktiven liefen zu Spitzenleistungen auf. Präsident Klaus Wegmann, der selbst bei einigen Auftritten aktiv dabei war, kann stolz auf seine Aktiven sein.Auch eine ganze Reihe von Ehrengästen mischte sich unter die Besucher, an der Spitze die beiden stellvertretenden Landräte Dr. Alfred Scheidler und Roland Grillmeier sowie einige CSU-Kreis- und Stadträte. Bürgermeister Werner Nickl hatte sich kurzfristig entschuldigt, weil ihn eine Grippe ans Bett fesselte, er wünschte der Sitzung einen guten Verlauf. Auch Ehrenpräsident Hans Lukas und Ehrenkeulenträger Bobby Lauber, die gemeinsam über viele den WCV geführt haben, erfreuten sich am vierstündige Programm, das komplett von Aktiven des WCV bestritten wurde.Insgesamt waren circa 80 Personen aktiv beteiligt. Eine Abordnung des Vereins Mitterteicher Faschingszug war mit Vorsitzendem Michael Zintl und dem Prinzenpaar Daniela I. und Jens I. vertreten. Von den "Fröhlichen Elfen" aus Berlin war des vorjährige Prinzenpaar Lutz und Dragica Westfal, das zurzeit einen Urlaub im Gasthaus Schrembs verbringt, dabei. Sie waren von den Aufführungen überrascht und begeistert.Nach dem Einmarsch aller Aktiven wurde die WCV-Hymne "Hoch dem WCV", begleitet von Hans Schrembs am Schifferklavier, gesungen, was mittlerweile wieder zum Ritual der Prunksitzungen gehört. Nach der Begrüßung von Präsident Klaus Wegmann zeigte die Minigarde zuerst einen zackigen Gardetanz und war später mit den Schautanz "Cowboy und Indianer" noch einmal vertreten. Die Trainerinnen Diane Hoffmann und Sabine Kade waren stolz auf die Mädchen.Ehrenpräsident Hans Lukas stieg diesmal als grauhaariger Greis in die Bütt, um die lokale Politik auf den Arm zu nehmen. Dabei wies er besonders auf Stadtratsgeschichten und den wieder nicht ganz funktionierenden Waldecker Christbaum hin. Die Jugendgarde, trainiert von Christine Klugmann, zeigte einen zackigen Gardetanz. Eine bewährte Sketchgruppe führte auf, was "Pirates of the Lettenmühlweiher" so alles treiben und erleben. Dabei gab es viel zu lachen. Die Waldecker Nachtwächter, eine Gruppe, die schon über 30 Jahre fester Bestandteil der Prunksitzungen ist, plauderten wieder aus dem Nähkästchen. Michael Pinzer und Hans Wegmann begleitet von Hans Schrembs trafen immer den Nagel auf den Kopf.Einen hervorragenden Gardetanz zeigten die zwölf Mädchen der Prinzengarde, trainiert von Verena Kreuzer und Corinna Wagner. Beim nächsten Sketch ging es um einen "Stammtisch im alten Kuhstall". Dazu stimmten "Maria und Margot Hellweg" (Sophia Reindl und Klaus Wegmann) einige lustige Lieder an. Das zwölfköpfige Clown-Frauenballett kam um eine Zugabe nicht herum. Das galt auch für das Männerballett "Barbie und Ken". Rainer Lukas trat zum 13. Mal als "Kreszenz" auf. In seine Witzen bezog er teilweise auch das Publikum mit ein, so auch den Prinzen aus Mitterteich.Bevor sich zum großen Finale alle Mitwirkenden auf der Bühne versammelten und die Prinzenpaare einen Ehrentanz aufs Parkett legten, zeigte die Prinzengarde ihren Schautanz "Zombie-Apokalypse". Insbesondere das jüngere Publikum war begeistert, was die Mädchen auf die Bühne zauberten. Alle im Saal forderten stürmisch eine Zugabe.Natürlich durfte auch eine Ordensverleihung nicht fehlen. Die Regenten Larissa I. und Michael III.dekorierten mit Präsident Klaus Wegmann damit viele Ehrengäste. Durch das Programm führte in souveräner Manier Christian Ernstberger. Stammgäste meinten sogar, dass dies noch einmal eine Steigerung gegenüber den vergangenen Jahren war.