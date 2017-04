Vermischtes Kemnath

28.04.2017

Die Messlatte, die sich der Waldecker Carnevalsverein (WCV) selbst gelegt hat, ist hoch. Dessen ist sich Präsident Klaus Wegmann bewusst. Die in der Session 2016/17 gesetzten Glanzpunkte, werde man nicht so leicht überbieten können.

Waldeck. Wegmann zog in der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Zillner eine sehr positive Bilanz. Dazu gehörten im vergangenen Jahr die Wahl eines jungen Vorstands und die Anpassung der Vereinssatzung, um als gemeinnützig anerkannt zu werden. Erster Höhepunkt war laut Wegmann die 45. Faschingseröffnung. Uwe Libowsky erhielt den WCV-Verdienstorden "Waldecker Keule" und Sieglinde Lukas wurde zur Ehrensenatorin ernannt. Besonders freute er sich, dass die drei Prunksitzungen innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren. Dank zollte er hier Sabine Kade für die Organisation und den Vorverkauf. Den Erfolg dieser Veranstaltungen schrieb der Präsident allen Mitwirkenden an den Einlagen und Auftritten sowie den Garden zu.Bei der Kinderprunksitzung und dem Seniorennachmittag, die zum 38. Mal stattfanden, habe der Nachwuchs mit der Wichtel- und Minigarde und dem Miniprinzenpaar sowie dem Kinderpräsidium gezeigt, welches Potenzial der WCV besitze. Das alles, inklusive der Nachwuchsförderung, sei nur möglich, weil Elferräte und Aktive sehr viel Freizeit in den Aufbau und die Mithilfe, insbesondere beim Faschingszug, investieren.Diese Eigenleistungen seien nicht mit Geld zu bezahlen, betonte Wegmann. In seinen Dank schloss er die Stadt mit Bauhof, die Feuerwehren des Kreisbrandmeisterbezirks von Alois Schindler, BRK und Polizei ein. Ohne diese übergreifende Arbeit sei eine solche Mammutveranstaltung nicht möglich.Anerkennung sprach der Redner zudem dem engeren Vorstand mit den weiteren Präsidenten, Schriftführer, Kassier sowie den Garde- und Jugendbetreuern aus. Besonders erwähnte er zweiten Präsident Alexander Wegmann, der mit seinen Helfern vorbildlich mitarbeite. Ein Beweis sei die heuer neu angeschaffte Bühne, die allseits Bewunderung erfahren habe. Ebenso haben das Prinzenpaar Larissa I. und Michael III. zum Erfolg der vergangenen Session beitragen. Ehrenpräsident Hans Lukas galt ein Lob für seine Unterstützung und der Herausgabe der WCV-Faschingszeitung, die er seit der ersten von bisher 46 Auflagen betreut.Die Kassierer Christian Lukas und Jessica Suttner berichteten von zufriedenstellenden Finanzen. Ihre Aussagen bestätige Horst Zillner, der mit Markus Schupfner die Belege geprüft hatte.Christian Lukas stellte den Haushaltsplan für 2017 vor, den die Versammlung einstimmig annahm.