Vermischtes Kemnath

23.12.2016

Vor den Weihnachtsferien liefen die Grundschüler noch einmal zu Höchstleistungen auf. Bei den Weihnachtsfeiern zeigten sie, welch gute Sänger und Schauspieler in ihnen stecken.

"Singen wir im Schein der Kerzen" und "Wir warten schon so lang" stimmten die Schüler der Grundschule Kastl am Mittwoch im Mehrzweckraum der Grundschule Kemnath an. Mit den ersten beiden Kemnather Grundschulklassen verfolgten sie anschließend das Spiel "Ein leuchtender Stern in dunkler Nacht", das Martina Thöns mit der Schulspielgruppe einstudiert hatte. Es handelte von einem kleinen grauen Stern. Der wollte auch so strahlen und glitzern wie die anderen am Himmel. "Du kannst nur leuchten, wenn du einem Menschen auf der Erde eine Freude bereitest oder ihm aus einer großen Not hilfst", verrieten ihm die anderen Sterne. Als er das Mädchen Marie, das sich im Wald verlaufen hatte, vor dem Erfrieren rettet, darf er durch diese gute Tat strahlend hell glänzen.Um die Handlung musikalisch aufzuwerten, sang Judith Rühl mit dem Schulchor "In der Weihnachtsbäckerei", "Alle Tiere werden brav", "Ein Licht geht uns auf" und "Zünde in Lichtlein an". Die Aufführung gefiel auch den Schülereltern. Alle Schauspieler und Sänger hatten ihre Rollen gut gelernt und waren mit Feuereifer bei der Sache.Am Donnerstag feierten die Waldecker Grundschüler sowie die Dritt- und Viertklässler der Kemnather Grundschule im Mehrzweckraum. Nachdem Christina Murr "Ihr Kinderlein kommet" und "Alle Jahre wieder" auf ihrem Akkordeon gespielt hatte, gestalteten die Waldecker Buben und Mädchen das "Kein-Schnee Lied" ("Überhaupt kein Schnee") und das "Schischullied" szenisch. Auch ihnen gefiel die Aufführung der Schulspielgruppe sehr gut. Bestens kam der Tanz "Es schneit" der Klasse 4a bei den Zuschauern an. Mit zwei Weihnachtsliedern, gespielt von Katharina Schury auf der Querflöte und Philine Schmid auf dem Klavier endete die besinnliche Weihnachtsfeier.