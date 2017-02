Vermischtes Kemnath

01.02.2017

In den deutschen Städten hat laut Statistik jeder zweite Jugendliche schon einmal gekifft. Das Einstiegsalter liegt zwischen 14 und 15 Jahren. Cannabis gilt als Einstiegsdroge. Die Schulen versuchen mit Präventionsmaßnahmen gegenzusteuern.

"Drogen - von Gras zu Crystal" heißt das Stück von Katrin Heinke. Es ist unterhaltsam erzählt, zeigt aber dennoch die verheerenden Folgen des Drogenkonsums auf. Die Dramaturgie des Stücks folgt weitgehend dem Schema einer typischen Drogenkarriere vom ersten Joint zu immer härteren Stoffen wie Crystal Meth.Zwei Schauspieler vom Tourneetheater "Weimarer Kultur-Express" führten es in der Turnhalle der Realschule für Schüler der sechs siebten Klassen auf. "Fast jeder, der zu härteren Drogen greift, hat vorher Gras konsumiert", stellten die beiden Akteure Anne und Florian fest. Aber von der sogenannten weichen Droge zu gefährlicheren Suchtstoffen sei oft nur ein kleiner Schritt. Eindrucksvoll zeigten beide, wie aus Spaß gefährlicher Ernst wird. Was zunächst nur ein Ausprobieren ist, zerstört nach und nach ihre Beziehung und ihr ganzes Leben. Beide geraten immer mehr in einen Teufelskreis. Schulisches Versagen kompensieren sie mit immer häufigerem Drogenkonsum. Die seelischen und körperlichen Veränderungen sind bald unübersehbar.Das Theaterstück bot Einblicke in die Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte der Jugendlichen. Das großartige Agieren der Schauspieler führte den Schülern die Stadien des physischen und psychischen Verfalls der beiden Figuren vor Augen. Anschließend stellten sich die Darsteller für eine Diskussion mit ihrem Publikum zur Verfügung. Studienrätin Gudrun Beyer hatte diese Präventionsveranstaltungen bestens organisiert.