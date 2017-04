Vermischtes Kemnath

27.04.2017

12

0 27.04.201712

Die Neuwahlen des CSU-Ortsverbands laufen harmonisch ab. Bürgermeister Werner Nickl bleibt an der Spitze. Ihm steht erstmals ein dritter stellvertretender Vorsitzender zur Seite.

(jzk) Auf ein erfolgreiches Jahr mit 17 Veranstaltungen blickte Vorsitzender Werner Nickl in seinem Arbeitsbericht zurück. Mit Luitgard Witt, Carolin Ponnath, Beate Koch, Josef Georg Kreuzer, Martin Böll und Florian Frank stießen sechs neue Mitglieder zum Ortsverband. "Mit 171 Mitgliedern und drei Probemitgliedern haben wir den größten Ortsverband im Landkreis", betonte er. Das Totengedenken galt Erich Moller, der 60 Jahre Mitglied war.Für 2017 wies Nickl auf das Stodlfest mit Frauen-Union und Junger Union am Eisweiher, den Politischen Frühschoppen beim Wiesenfest, die Klausurtagung und die Zukunftswochen im Landkreis hin. "Gespräche mit den Bürgern, verstärkte Zusammenarbeit mit der Frauen-Union und der Jungen Union und die Mitgliederwerbung sind wichtige Themen für unseren Ortsverband", hob Nickl hervor. Die Stadt Kemnath müsse aktuell schwierige Probleme lösen: beispielsweise die Rathaussanierung, Entwicklung des ehemaligen Brauhausgeländes, das Bürgerhaus im Lenzbräugebäude, Energiesparförderprogramm, die Sanierung der Kläranlage und Gleichstromtrasse. "Die Arbeit in der Stadtratsfraktion ist gut", betonte der Bürgermeister.Bei den Neuwahlen bestätigte ihn die Versammlung in seinem Amt als Vorsitzender. Hans Prieschenk unterstützt künftig Josef Krauß und Hans Wegmann als dritter stellvertretender Vorsitzender. Der Schriftführerposten von Jürgen Braunreuther, der nicht mehr kandidierte, ging an Anja Zitzlmann. Roland Greger löste Werner Klante als Kassenprüfer ab und übernimmt diese Aufgabe künftig mit Willi Popp. Zu den bisherigen Beisitzern Georg Witt, Franz Horn, Peter Hautmann, Leonhard Zintl, Bernd Zitzlmann und Dr. Markus Frischholz kommen neu Elisabeth Nickl, Ludwig Lorenz und Matthias Wöhrl dazu. Kassier bleibt Paul Völkl.Delegierte für die Kreisdelegiertenversammlung sind Werner Nickl, Hans Prieschenk, Josef Krauß, Stefan Prechtl, Georg Witt, Rita Ponnath, Willi Prieschenk, Klaus Scherer, Hans Wegmann, Peter Hautmann, Florian Frank und Franz Horn. Sie werden im Bedarfsfall von Elisabeth Nickl, Bernd Zitzlmann, Hans Reindl, Leonhard Zintl, Dr. Markus Frischholz, Rita Popp, Markus Schwab, Paul Völkl, Franz Weis, Norbert Müller, Maria Wende und Hans Vogel vertreten.Werner Nickl, Josef Krauß, Hans Prieschenk, Klaus Scherer, Willi Prieschenk, Frank Florian und Stefan Prechtl wurden Delegierte in die Delegiertenversammlung zur Landtags- und Bezirkstagswahl. Ersatzdelegierte sind Rita Ponnath, Hans Wegmann, Leonhard Zintl, Anja Zitzlmann, Dr. Markus Frischholz, Hans Reindl und Franz Weis.